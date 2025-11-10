ua en ru
Хотел "легкого заработка": в Харькове подросток поджег локомотив на железнодорожном депо

Харьков, Понедельник 10 ноября 2025 17:12
Хотел "легкого заработка": в Харькове подросток поджег локомотив на железнодорожном депо Фото: в Харькове подросток поджег локомотив на железнодорожном депо (t.me/prokuratura_kharkiv)
Автор: Татьяна Степанова

В Харькове 16-летний подросток поджег локомотив на железнодорожном депо. Ему объявили подозрение и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Харьковской областной прокуратуры.

Под процессуальным руководством Слободской окружной прокуратуры г. Харькова 16-летнему юноше сообщено о подозрении по факту умышленного повреждения чужого имущества, совершенного путем поджога (ч. 2 ст. 194 УК Украины).

По данным следствия, студент одного из харьковских техникумов через мессенджер Telegram нашел предложение "легкого заработка" - совершить поджог за денежное вознаграждение.

Во время переписки он получал инструкции по совершению "задания".

Вечером 7 ноября 2025 года, около 22:30, на железнодорожной станции депо "Основа" в Харькове подросток подошел к одному из локомотивов и облил его заранее подготовленной зажигательной смесью.

Убедившись, что на объекте достаточно горючей жидкости, юноша поджег его с помощью зажигалки. Возгорание он снял на видео, чтобы в дальнейшем отправить "отчет" для подтверждения выполненного "задания".

После этого подросток скрылся с места происшествия, однако в дальнейшем он был задержан. Подозреваемому уже избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

В результате пожара АО "Укрзализныця" нанесен ущерб, сумма которого сейчас устанавливается.

Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства дела и рассматривают возможную причастность российских спецслужб к организации этого преступления. В дальнейшем действия подозреваемого могут быть квалифицированы как диверсия - ст. 113 УК Украины.

Кроме того, проверяется причастность подростка к поджогу в начале ноября этого года военного авто в Харькове. Следствие продолжается.

Поджоги по заказу РФ

Напомним, ранее в Киеве задержали подростков, которые, пытаясь заработать легких денег, поджигали авто военных. Им грозит до восьми лет лишения свободы.

Также в Киеве приговорили диверсанта к 10 годам тюрьмы с конфискацией имущества за поджог отделения "Укрпочты" и попытку уничтожения авто военного.

А в Одессе полиция и СБУ разоблачили мать и 13-летнюю дочь, которые за денежное вознаграждение из России организовали поджоги военного автомобиля и объекта "Укрзализныци".

