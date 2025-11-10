Хотел "легкого заработка": в Харькове подросток поджег локомотив на железнодорожном депо
В Харькове 16-летний подросток поджег локомотив на железнодорожном депо. Ему объявили подозрение и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Харьковской областной прокуратуры.
Под процессуальным руководством Слободской окружной прокуратуры г. Харькова 16-летнему юноше сообщено о подозрении по факту умышленного повреждения чужого имущества, совершенного путем поджога (ч. 2 ст. 194 УК Украины).
По данным следствия, студент одного из харьковских техникумов через мессенджер Telegram нашел предложение "легкого заработка" - совершить поджог за денежное вознаграждение.
Во время переписки он получал инструкции по совершению "задания".
Вечером 7 ноября 2025 года, около 22:30, на железнодорожной станции депо "Основа" в Харькове подросток подошел к одному из локомотивов и облил его заранее подготовленной зажигательной смесью.
Убедившись, что на объекте достаточно горючей жидкости, юноша поджег его с помощью зажигалки. Возгорание он снял на видео, чтобы в дальнейшем отправить "отчет" для подтверждения выполненного "задания".
После этого подросток скрылся с места происшествия, однако в дальнейшем он был задержан. Подозреваемому уже избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
В результате пожара АО "Укрзализныця" нанесен ущерб, сумма которого сейчас устанавливается.
Фото: t.me/prokuratura_kharkiv
Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства дела и рассматривают возможную причастность российских спецслужб к организации этого преступления. В дальнейшем действия подозреваемого могут быть квалифицированы как диверсия - ст. 113 УК Украины.
Кроме того, проверяется причастность подростка к поджогу в начале ноября этого года военного авто в Харькове. Следствие продолжается.
Поджоги по заказу РФ
Напомним, ранее в Киеве задержали подростков, которые, пытаясь заработать легких денег, поджигали авто военных. Им грозит до восьми лет лишения свободы.
Также в Киеве приговорили диверсанта к 10 годам тюрьмы с конфискацией имущества за поджог отделения "Укрпочты" и попытку уничтожения авто военного.
А в Одессе полиция и СБУ разоблачили мать и 13-летнюю дочь, которые за денежное вознаграждение из России организовали поджоги военного автомобиля и объекта "Укрзализныци".