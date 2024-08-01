Хорватія готова транспортувати нафту до Угорщини та Словаччини, - прем'єр

Пленкович повідомив, що надіслав листа угорському та словацькому прем'єрам, а також голові Європейської комісії, у якому висловив готовність Хорватії та нафтової компанії JANAF транспортувати нафту до Угорщини та Словаччини.

За його словами, оператор Адріатичного нафтопроводу JANAF готовий вести переговори з угорським енергоконцерном MOL з питань логістики та забезпечення енергетичної безпеки в умовах, що змінилися.

Як зазначив Пленкович, лист було надіслано в середу, 31 липня, "в контексті рішення України призупинити транзит через свою територію нафти російської компанії "Лукойл".

Глава хорватського уряду наголосив на готовності забезпечити постачання нафтопереробних підприємств Угорщини та Словаччини в обсязі понад 14 млн тонн сировини.

Постачання передбачається вести за допомогою нафтопроводу, який з'єднує термінал порту Омішаль на хорватському острові Крк в Адріатичному морі з територією Угорщини.