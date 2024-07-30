ua en ru
Вт, 30 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Скандал із транзитом нафти "Лукойл": Україна готова до консультацій, якщо ЄС їх розпочне

Вівторок 30 липня 2024 15:36
UA EN RU
Скандал із транзитом нафти "Лукойл": Україна готова до консультацій, якщо ЄС їх розпочне Фото: Україна готова до консультацій з ЄС щодо транзиту нафти "Лукойл" (Getty Images)
Автор: Іван Носальський, Дмитро Левицький

Україна готова взяти участь у консультаціях щодо ситуації з транзитом нафти "Лукойл" до Словаччини та Угорщини, якщо Євросоюз ухвалить відповідне рішення.

Про це на брифінгу заявив речник Міністерства закордонних справ (МЗС) України Георгій Тихий, передає кореспондент РБК-Україна.

Він нагадав, що Україна співпрацює з Євросоюзом та іншими державами для протидії російській агресії, зокрема, шляхом санкцій.

За словами Тихого, у положеннях рішення РНБО, яке, зокрема, стосується санкцій проти "Лукойлу", згадується комерційна діяльність цієї російської компанії на території України.

"І можу лише додати, що ми підтверджуємо готовність приєднатися до консультацій у рамках механізму раннього попередження відповідно до Угоди про асоціацію України з ЄС, якщо Єврокомісія таке рішення про застосування цього додатку ухвалить", - зазначив речник МЗС.

Що передувало

Нагадаємо, раніше Україна припинила транзит нафти "Лукойл" до Угорщини та Словаччини, оскільки було запроваджено відповідні санкції.

На цьому тлі дві сусідні країни розпочали скандал. Зокрема, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто захотів консультацій, у рамках яких Єврокомісія мала б представляти інтереси двох країн блоку.

Також глава угорського МЗС уточнював, що якщо в рамках таких консультацій з Україною не домовляться, то є можливість початку арбітражного суду.

Станом на сьогодні, як заявляв віце-президент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс, Євросоюзу потрібно більше часу для вирішення з приводу консультацій. Зокрема, відбувається збір доказів та оцінка правової ситуації.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram .

Читайте РБК-Україна в Google News
Єврокомісія Євросоюз Угорщина ЛУКОЙЛ-Украина
NEWS
В мережі писали про захід росіян в Торецьк. В ЦПД спростували
В мережі писали про захід росіян в Торецьк. В ЦПД спростували
DAILY
Сергій Марченко: Можемо дискутувати щодо підвищення податків, але ситуація вже критична
Ростислав Шаправський, Руслан Кисляк Сергій Марченко: Можемо дискутувати щодо підвищення податків, але ситуація вже критична