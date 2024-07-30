Скандал із транзитом нафти "Лукойл": Україна готова до консультацій, якщо ЄС їх розпочне

Україна готова взяти участь у консультаціях щодо ситуації з транзитом нафти "Лукойл" до Словаччини та Угорщини, якщо Євросоюз ухвалить відповідне рішення.

Про це на брифінгу заявив речник Міністерства закордонних справ (МЗС) України Георгій Тихий, передає кореспондент РБК-Україна .

"І можу лише додати, що ми підтверджуємо готовність приєднатися до консультацій у рамках механізму раннього попередження відповідно до Угоди про асоціацію України з ЄС, якщо Єврокомісія таке рішення про застосування цього додатку ухвалить", - зазначив речник МЗС.

За словами Тихого, у положеннях рішення РНБО, яке, зокрема, стосується санкцій проти "Лукойлу", згадується комерційна діяльність цієї російської компанії на території України.

Він нагадав, що Україна співпрацює з Євросоюзом та іншими державами для протидії російській агресії, зокрема, шляхом санкцій.

Що передувало

Нагадаємо, раніше Україна припинила транзит нафти "Лукойл" до Угорщини та Словаччини, оскільки було запроваджено відповідні санкції.

На цьому тлі дві сусідні країни розпочали скандал. Зокрема, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто захотів консультацій, у рамках яких Єврокомісія мала б представляти інтереси двох країн блоку.

Також глава угорського МЗС уточнював, що якщо в рамках таких консультацій з Україною не домовляться, то є можливість початку арбітражного суду.

Станом на сьогодні, як заявляв віце-президент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс, Євросоюзу потрібно більше часу для вирішення з приводу консультацій. Зокрема, відбувається збір доказів та оцінка правової ситуації.

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