У ЄС не виявили загроз для Угорщини та Словаччини після рішення України щодо "Лукойлу"
Єврокомісія попередньо не виявила ризиків для безпеки постачання нафти до Угорщини та Словаччини після санкцій України проти "Лукойлу".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представника Єврокомісії Балаша Ужварі під час брифінгу.
Він зазначив, що Єврокомісія обговорювала питання припинення транзиту нафти "Лукойл" через Україну з українськими, угорськими та словацькими чиновниками.
"З інформації, яка зараз є у нас, і згідно з внутрішнім аналізом Єврокомісії виглядає так, що санкції, які застосувала Україна проти "Лукойлу", не впливають на поточний транзит нафти через трубопровід "Дружба", оскільки "Лукойл" не є офіційним власником цієї нафти", - наголосив представник ЄК.
За його словами, Єврокомісія ще хоче отримати детальнішу інформацію від Угорщини та Словаччини, щоб підтвердити попередні висновки.
"Також можу підтвердити, що служби Єврокомісії попередньо дійшли висновку, що термінові консультації на цьому етапі не гарантовані, оскільки немає ознак безпосереднього ризику для безпеки поставок", - уточнив Ужварі.
Що передувало
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Угорщина та Словаччина перестали отримувати нафту "Лукойл". Причиною стали українські санкції проти російської компанії - транзит через країну було припинено.
На цьому тлі Угорщина та Словаччина почали скаржитися, що таке рішення Києва спричинило загрозу енергетичній безпеці.
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто зазначав, що його країна хоче консультацій з Єврокомісією, у яких має брати участь Україна, для вирішення питання. Також він пригрозив, що можливий арбітражний суд.
При цьому прем'єр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що його країна може призупинити постачання в Україну дизельного палива, якщо питання з нафтою "Лукойл" не вирішать.
У свою чергу, прем'єр України Денис Шмигаль зазначав, що Україна не збирається скасовувати санкції проти "Лукойлу", оскільки вони не несуть загрози енергетичній безпеці Угорщини та Словаччини.
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