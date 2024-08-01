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Хорватия готова транспортировать нефть в Венгрию и Словакию, - премьер

Фото: премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Хорватия готова транспортировать нефть в Венгрию и Словакию через Адриатический нефтепровод JANAF.

Об этом заявил премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович, сообщает РБК-Украина со ссылкой на хорватское информационное агентство HINA.

Пленкович сообщил, что направил письмо венгерскому и словацкому премьерам, а также председателю Европейской комиссии, в котором выразил готовность Хорватии и нефтяной компании JANAF транспортировать нефть в Венгрию и Словакию.

По его словам, оператор Адриатического нефтепровода JANAF готов вести переговоры с венгерским энергоконцерном MOL по вопросам логистики и обеспечения энергетической безопасности в изменившихся условиях.

Как отметил Пленкович, письмо было отправлено в среду, 31 июля, "в контексте решения Украины приостановить транзит через свою территорию нефти российской компании "Лукойл".

Глава хорватского правительства отметил готовность обеспечить поставки нефтеперерабатывающих предприятий Венгрии и Словакии в объеме более 14 млн тонн сырья.

Снабжение предполагается вести с помощью нефтепровода, соединяющего терминал порта Омишаль на хорватском острове Крк в Адриатическом море с территорией Венгрии.

Что предшествовало

Напомним, недавно стало известно, что Украина запретила транзит российской нефти "Лукойл" в Венгрию и Словакию через свою территорию. При этом украинские санкции против "Лукойла" были введены еще в 2018 году.

После этого глава МИД Венгрии Петер Сийярто угрожал Украине арбитражным судом, если не удастся договориться в ходе консультаций с ЕС. Но консультации так и не начались, решение об этом Еврокомиссия пока не приняла.

В свою очередь Словакия угрожала прекращением экспорта в Украину дизельного топлива, если транзит российской нефти не возобновится.

Недавно сообщалось, что Украина готова принять участие в консультациях по ситуации с транзитом нефти "Лукойл" в Словакию и Венгрию, если Евросоюз примет соответствующее решение.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина не намерена отменять санкции против российской компании "Лукойл". Ведь введенные ограничения не представляют угрозы энергетической безопасности Словакии и других стран Европы.

К тому же Еврокомиссия предварительно не выявила рисков безопасности поставки нефти в Венгрию и Словакию после санкций Украины против "Лукойла".

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