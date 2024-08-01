Хорватия готова транспортировать нефть в Венгрию и Словакию, - премьер

Пленкович сообщил, что направил письмо венгерскому и словацкому премьерам, а также председателю Европейской комиссии, в котором выразил готовность Хорватии и нефтяной компании JANAF транспортировать нефть в Венгрию и Словакию.

По его словам, оператор Адриатического нефтепровода JANAF готов вести переговоры с венгерским энергоконцерном MOL по вопросам логистики и обеспечения энергетической безопасности в изменившихся условиях.

Как отметил Пленкович, письмо было отправлено в среду, 31 июля, "в контексте решения Украины приостановить транзит через свою территорию нефти российской компании "Лукойл".

Глава хорватского правительства отметил готовность обеспечить поставки нефтеперерабатывающих предприятий Венгрии и Словакии в объеме более 14 млн тонн сырья.

Снабжение предполагается вести с помощью нефтепровода, соединяющего терминал порта Омишаль на хорватском острове Крк в Адриатическом море с территорией Венгрии.