Холодний "привіт" із півночі: що буде з погодою в Україні 22 квітня і де ймовірний сніг

Квітень не перестає дивувати українців погодними "гойдалками". Завтра вдень на зміну нічним заморозкам прийде "плюс", але в одному з регіонів зберігається ймовірність мокрого снігу.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Українського гідрометеорологічного центру у Facebook.
Згідно з прогнозом синоптиків на добу 22 квітня, погода завтра очікується з мінливою хмарністю.
При цьому з півночі Європи на територію України продовжить надходити холодне повітря.
Повідомляється, що у полі підвищеного тиску переважатиме погода без опадів.
Тим часом у східні області атмосферний фронт принесе помірні дощі.
У Карпатах вдень імовірні невеликий дощ та навіть мокрий сніг.
Вітер впродовж 22 квітня очікується північно-західний, зі швидкістю 5-10 м/с.
На тлі надходження холодного повітря з півночі Європи, вночі у більшості областей очікуються заморозки на поверхні ґрунту та навіть у повітрі (0-3°С).
Тим часом у більшості південних областей температура в нічні години може становити близько 1-6 градусів тепла
"Проте вдень при малохмарній погоді повітря буде прогріватися", - розповіли в УкрГМЦ.
В цілому денна температура повітря по Україні може скласти від 8 до 13 градусів тепла.
У Карпатах - дещо прохолодніше - від 3 до 8 градусів зі знаком плюс.
Погода впродовж 22 квітня по території міста Києва та Київської області очікується також з мінливою хмарністю. Але без опадів.
Вітер - північно-західний, зі швидкістю 5-10 м/с.
