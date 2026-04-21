RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения Экология

Холодный "привет" с севера: что будет с погодой в Украине 22 апреля и где вероятен снег

16:04 21.04.2026 Вт
2 мин
Утром после заморозков - в большинстве областей - лучше одеваться теплее
aimg Ирина Костенко
Погода в Украине завтра - с переменной облачностью (фото иллюстративное: Виталий Носач, РБК-Украина)

Апрель не перестает удивлять украинцев погодными "качелями". Завтра днем на смену ночным заморозкам придет "плюс", но в одном из регионов сохраняется вероятность мокрого снега.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Украинского гидрометеорологического центра в Facebook.

Чего украинцам ждать завтра от осадков

Согласно прогнозу синоптиков на сутки 22 апреля, погода завтра ожидается с переменной облачностью.

При этом с севера Европы на территорию Украины продолжит поступать холодный воздух.

Сообщается, что в поле повышенного давления будет преобладать погода без осадков.

Между тем в восточные области атмосферный фронт принесет умеренные дожди.

В Карпатах днем вероятны небольшой дождь и даже мокрый снег.

Что будет с ветром и температурой воздуха

Ветер в течение 22 апреля ожидается северо-западный, со скоростью 5-10 м/с.

На фоне поступления холодного воздуха с севера Европы, ночью в большинстве областей ожидаются заморозки на поверхности почвы и даже в воздухе (0-3°С).

Между тем в большинстве южных областей температура в ночные часы может составлять около 1-6 градусов тепла

"Однако днем при малооблачной погоде воздух будет прогреваться", - рассказали в УкрГМЦ.

В целом дневная температура воздуха по Украине может составить от 8 до 13 градусов тепла.

В Карпатах - несколько прохладнее - от 3 до 8 градусов со знаком плюс.

Прогноз погоды на сутки 22 апреля по Украине (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Чего ждать в Киеве и по области

Погода в течение 22 апреля по территории города Киева и Киевской области ожидается также с переменной облачностью. Но без осадков.

Ветер - северо-западный, со скоростью 5-10 м/с.

Прогноз погоды на завтра по Киеву и Киевской области (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Температура воздуха ночью:

  • в Киеве - около 1-3 градусов тепла, хотя на поверхности почвы вероятны заморозки (0-2°С);
  • по области - заморозки 0-3°С.

Температура воздуха днем:

  • в Киеве - около 10-12 градусов тепла;
  • по области - около 8-13 градусов тепла.

Напомним, ранее синоптик Украинского гидрометеорологического центра Иван Семилит в блиц-интервью для РБК-Украина рассказал, где и когда может быть штормовой ветер, сколько продержатся в Украине заморозки и ждать ли еще снег в апреле.

Кроме того, в УкрГМЦ объяснили, каким может быть апрель в Украине в целом.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
ГидрометцентрПогода в УкраинеКарпатыСнегопадЭкологияПогода в КиевеПогода на деньКлиматологМетеоролог