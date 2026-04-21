Холодный "привет" с севера: что будет с погодой в Украине 22 апреля и где вероятен снег

Апрель не перестает удивлять украинцев погодными "качелями". Завтра днем на смену ночным заморозкам придет "плюс", но в одном из регионов сохраняется вероятность мокрого снега.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Украинского гидрометеорологического центра в Facebook.
Согласно прогнозу синоптиков на сутки 22 апреля, погода завтра ожидается с переменной облачностью.
При этом с севера Европы на территорию Украины продолжит поступать холодный воздух.
Сообщается, что в поле повышенного давления будет преобладать погода без осадков.
Между тем в восточные области атмосферный фронт принесет умеренные дожди.
В Карпатах днем вероятны небольшой дождь и даже мокрый снег.
Ветер в течение 22 апреля ожидается северо-западный, со скоростью 5-10 м/с.
На фоне поступления холодного воздуха с севера Европы, ночью в большинстве областей ожидаются заморозки на поверхности почвы и даже в воздухе (0-3°С).
Между тем в большинстве южных областей температура в ночные часы может составлять около 1-6 градусов тепла
"Однако днем при малооблачной погоде воздух будет прогреваться", - рассказали в УкрГМЦ.
В целом дневная температура воздуха по Украине может составить от 8 до 13 градусов тепла.
В Карпатах - несколько прохладнее - от 3 до 8 градусов со знаком плюс.
Погода в течение 22 апреля по территории города Киева и Киевской области ожидается также с переменной облачностью. Но без осадков.
Ветер - северо-западный, со скоростью 5-10 м/с.
Напомним, ранее синоптик Украинского гидрометеорологического центра Иван Семилит в блиц-интервью для РБК-Украина рассказал, где и когда может быть штормовой ветер, сколько продержатся в Украине заморозки и ждать ли еще снег в апреле.
Кроме того, в УкрГМЦ объяснили, каким может быть апрель в Украине в целом.
Читайте также, как аномальные "скачки" погоды в апреле уже повлияли на урожай.