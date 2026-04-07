ua en ru
Вт, 07 квітня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Холодний фронт накрив Україну: як зміниться погода сьогодні і де чекати заморозки

07:00 07.04.2026 Вт
2 хв
Холод та опади йдуть по всій країні
aimg Ірина Глухова
Холодний фронт накрив Україну: як зміниться погода сьогодні і де чекати заморозки Фото: синоптик дала прогноз погоди на 7 квітня (Getty Images)

Сьогодні, 7 квітня, в Україну прийшов холодний атмосферний фронт, який різко змінить погоду. Очікуються дощі, зниження температури та нічні заморозки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко у Telegram.

Читайте також: На заході України сильна негода зриває дахи і засипає градом (фото, відео)

Погода в Україні

За її словами, більшість території країни сьогодні опиниться в тилу холодного фронту: вдень температура знизиться до +6+9 градусів.

На півдні та сході ще буде тепліше від +9 до +13 градусів, проте вже завтра, 8 квітня, похолодання охопить і ці регіони.

7 квітня переважатиме волога погода з періодичними дощами, а завтра можливий навіть мокрий сніг.

"Увага! У нічні години на заході, півночі та подекуди в центральних областях можливі заморозки!" - застерегла Діденко.

Окрім цього, некомфортним компонентом погоди буде сильний північно-західний вітер, який завтра місцями сягатиме штормових поривів до 15-20 м/с.

Погода у Києві

У столиці сьогодні очікується похолодання до +7+9 градусів, місцями дощ та сильний північно-західний вітер.

Повітряні маси станом на 7 квітня (карта: facebook.com/tala.didenko)

Що далі з погодою

За прогнозом Діденко, після похолодання в Україну прийде потепління - "орієнтовно з 14-15 квітня".

Погода у квітні

Ще вчора, 6 квітня, на заході України розгулявся шторм із градом, сильними поривами вітру та пошкодженими дахами. Найбільше постраждали Волинська, Рівненська та Львівська області.

У соцмережах активно ширилися відео та фото наслідків стихії: у Луцьку засипало градом вулиці, а у районах шквалистий вітер зносив теплиці.

Особливо від стихії постраждало село Хиночі на Рівненщині, де сильний порив вітру зірвав дах місцевої школи.

Через несприятливі погодні умови у Києві та області оголосили штормове попередження, а головний прапор країни приспустили.

Раніше синоптики попереджали про різку зміну погодних умов та озвучили, коли в Україну знову прийде тепло.

Також РБК-Україна підготувало розширений прогноз до кінця тижня з погодними картами.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Погода в Україні Погода Екологія Погода в Києві
Новини
Венс на низькому старті і готовий вступити в переговори з Іраном, - Politico
Аналітика
