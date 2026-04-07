Холодний фронт накрив Україну: як зміниться погода сьогодні і де чекати заморозки

Сьогодні, 7 квітня, в Україну прийшов холодний атмосферний фронт, який різко змінить погоду. Очікуються дощі, зниження температури та нічні заморозки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко у Telegram .

Погода в Україні

За її словами, більшість території країни сьогодні опиниться в тилу холодного фронту: вдень температура знизиться до +6+9 градусів.

На півдні та сході ще буде тепліше від +9 до +13 градусів, проте вже завтра, 8 квітня, похолодання охопить і ці регіони.

7 квітня переважатиме волога погода з періодичними дощами, а завтра можливий навіть мокрий сніг.

"Увага! У нічні години на заході, півночі та подекуди в центральних областях можливі заморозки!" - застерегла Діденко.

Окрім цього, некомфортним компонентом погоди буде сильний північно-західний вітер, який завтра місцями сягатиме штормових поривів до 15-20 м/с.

Погода у Києві

У столиці сьогодні очікується похолодання до +7+9 градусів, місцями дощ та сильний північно-західний вітер.

Повітряні маси станом на 7 квітня (карта: facebook.com/tala.didenko)

Що далі з погодою

За прогнозом Діденко, після похолодання в Україну прийде потепління - "орієнтовно з 14-15 квітня".