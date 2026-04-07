Холодный фронт накрыл Украину: как изменится погода сегодня и где ждать заморозки

07:00 07.04.2026 Вт
2 мин
Холод и осадки идут по всей стране
aimg Ирина Глухова
Фото: синоптик дала прогноз погоды на 7 апреля (Getty Images)

Сегодня, 7 апреля, в Украину пришел холодный атмосферный фронт, который резко изменит погоду. Ожидаются дожди, снижение температуры и ночные заморозки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко в Telegram.

Погода в Украине

По ее словам, большинство территории страны сегодня окажется в тылу холодного фронта: днем температура снизится до +6+9 градусов.

На юге и востоке еще будет теплее от +9 до +13 градусов, однако уже завтра, 8 апреля, похолодание охватит и эти регионы.

7 апреля будет преобладать влажная погода с периодическими дождями, а завтра возможен даже мокрый снег.

"Внимание! В ночные часы на западе, севере и местами в центральных областях возможны заморозки!" - предостерегла Диденко.

Кроме этого, некомфортным компонентом погоды будет сильный северо-западный ветер, который завтра местами будет достигать штормовых порывов до 15-20 м/с.

Погода в Киеве

В столице сегодня ожидается похолодание до +7+9 градусов, местами дождь и сильный северо-западный ветер.

Воздушные массы по состоянию на 7 апреля (карта: facebook.com/tala.didenko)

Что дальше с погодой

По прогнозу Диденко, после похолодания в Украину придет потепление - "ориентировочно с 14-15 апреля".

Погода в апреле

Еще вчера, 6 апреля, на западе Украины разгулялся шторм с градом, сильными порывами ветра и поврежденными крышами. Больше всего пострадали Волынская, Ровенская и Львовская области.

В соцсетях активно распространялись видео и фото последствий стихии: в Луцке засыпало градом улицы, а в районах шквалистый ветер сносил теплицы.

Особенно от стихии пострадало село Хиночи на Ривненщине, где сильный порыв ветра сорвал крышу местной школы.

Из-за неблагоприятных погодных условий в Киеве и области объявили штормовое предупреждение, а главный флаг страны приспустили.

Ранее синоптики предупреждали о резком изменении погодных условий и озвучили, когда в Украину снова придет тепло.

Также РБК-Украина подготовило расширенный прогноз до конца недели с погодными картами.

