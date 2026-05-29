Холодні вихідні та потепління до +29: коли Україну накриє справжня спека

Головне: Найближчі вихідні : останні дні травня принесуть українцям прохолодну й дощову погоду (подекуди - з грозами), на південному заході можливі пориви вітру до 15-20 м/с.

Похолодання : ночі у найближчі три доби будуть досить холодними (+4...+11°С), вдень стовпчики термометрів підніматимуться лише до +12...+19°С.

Потепління : з 1 червня синоптики бачать тенденцію до підвищення температури - вдень до +18...+24°С по всій країні.

Що далі : 2 та 3 червня майже всюди припиняться дощі (крім заходу й південного заходу), а повітря вдень прогріється до комфортних +20...+26°С.

Попередній прогноз до кінця тижня: виходячи з консультативного прогнозу на 4-8 червня, денні максимуми в Україні можуть підвищитись до майже спекотних +23...+29°С, хоча місцями не виключені короткочасні літні дощі.

Чого чекати від опадів і вітру найближчими днями

– Зараз над нами перебуває поле зниженого атмосферного тиску, внаслідок чого в наступні кілька діб ми очікуємо дощову погоду.

Зокрема завтра (30 травня, - Ред.) короткочасні дощі - у південних та східних областях. Вдень - подекуди з грозами.

Вночі на Закарпатті та на сході країни все ще буде погода без опадів.

Вітер буде переважно північно-західний, в межах 5-10 метрів за секунду.

Лише у південно-західній частині (України, - Ред.) вдень ми очікуємо пориви вітру до 15-20 метрів за секунду.

Як сильно знизиться температура вночі та вдень

– Значення температури найближчої ночі, і загалом у найближчі три доби - вночі - будуть у межах +4...+11°С.

Натомість денні максимуми підніматимуться до +12...+19 градусів за Цельсієм.

А на Закарпатті - до +18...+24°С.

Найближчі ночі будуть відчутно прохолодні (інфографіка: РБК-Україна)

Чи правда, що з понеділка буде потепління

– У понеділок (1 червня, - Ред.) уже по всій території України очікуємо, що температура (повітря вдень, - Ред.) буде сягати 18-24 градусів тепла.

Загалом, якщо дивитись на ситуацію надалі, то у понеділок у нас буде менше таких поривів (вітру, ніж зараз, - Ред.).

Вітер в цілому рухатиметься такими, змінними напрямками. І буде в межах 3-8 метрів за секунду.

І надалі в нас буде вже така тенденція... До підвищення температури і зменшення кількості опадів.

2 та 3 червня (у вівторок і середу, - Ред.) ми очікуємо погоду без опадів.

Лише на заході та південному заході країни - місцями видатимуть короткочасні дощі (з грозами).

За рахунок того, що там буде невеликий вплив із заходу певних атмосферних фронтів. Тому там будуть випадати невеликі короткочасні дощі.

Разом із тим значення температури у нічні години будуть знижуватись вже до +9...+15 градусів (а не до +4...+11°С, як до цього, - Ред.).

А ось денні максимуми - сягатимуть +20...+26°С.

Початок червня принесе українцям майже сухе тепло (інфографіка: РБК-Україна)

Що може бути з погодою в Україні пізніше

– Якщо розглядати консультативний прогноз на 4-8 червня, то там у нас буде, переважно, погода без опадів.

Хоча на заході країни, а 6 червня - і у північних та центральних областях, а 7-8 червня - по всій території України (крім півдня) - короткочасні дощі.

Значення температури у нічні години будуть в межах +12...18°С.

А ось денні максимуми вже підвищуватимуться до +23...+29°С.

Тобто в цілому маємо певну таку тенденцію до підвищення.