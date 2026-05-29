Холодные выходные и потепление до +29: когда Украину накроет настоящая жара

Главное: Ближайшие выходные : последние дни мая принесут украинцам прохладную и дождливую погоду (местами - с грозами), на юго-западе возможны порывы ветра до 15-20 м/с.

: последние дни мая принесут украинцам прохладную и дождливую погоду (местами - с грозами), на юго-западе возможны порывы ветра до 15-20 м/с. Похолодание : ночи в ближайшие трое суток будут достаточно холодными (+4...+11°С), днем столбики термометров будут подниматься лишь до +12...+19°С.

: ночи в ближайшие трое суток будут достаточно холодными (+4...+11°С), днем столбики термометров будут подниматься лишь до +12...+19°С. Потепление : с 1 июня синоптики видят тенденцию к повышению температуры - днем до +18...+24°С по всей стране.

: с 1 июня синоптики видят тенденцию к повышению температуры - днем до +18...+24°С по всей стране. Что дальше : 2 и 3 июня почти везде прекратятся дожди (кроме запада и юго-запада), а воздух днем прогреется до комфортных +20...+26°С.

: 2 и 3 июня почти везде прекратятся дожди (кроме запада и юго-запада), а воздух днем прогреется до комфортных +20...+26°С. Предварительный прогноз до конца недели: исходя из консультативного прогноза на 4-8 июня, дневные максимумы в Украине могут повыситься до почти жарких +23...+29°С, хотя местами не исключены кратковременные летние дожди.

Чего ждать от осадков и ветра в ближайшие дни

– Сейчас над нами находится поле пониженного атмосферного давления, вследствие чего в следующие несколько суток мы ожидаем дождливую погоду.

В частности завтра (30 мая, - Ред.) кратковременные дожди - в южных и восточных областях. Днем - местами с грозами.

Ночью на Закарпатье и на востоке страны все еще будет погода без осадков.

Ветер будет преимущественно северо-западный, в пределах 5-10 метров в секунду.

Лишь в юго-западной части (Украины, - Ред.) днем мы ожидаем порывы ветра до 15-20 метров в секунду.

Как сильно снизится температура ночью и днем

– Значение температуры ближайшей ночью, и в целом в ближайшие трое суток - ночью - будут в пределах +4...+11°С.

Вместе с тем дневные максимумы будут подниматься до +12...+19 градусов по Цельсию.

А на Закарпатье - до +18...+24°С.

Ближайшие ночи будут ощутимо прохладные (инфографика: РБК-Украина)

Правда ли, что с понедельника будет потепление

– В понедельник (1 июня, - Ред.) уже по всей территории Украины ожидаем, что температура (воздуха днем, - Ред.) будет достигать 18-24 градусов тепла.

В общем, если смотреть на ситуацию в дальнейшем, то в понедельник у нас будет меньше таких порывов (ветра, чем сейчас, - Ред.).

Ветер в целом будет двигаться такими, переменными направлениями. И будет в пределах 3-8 метров в секунду.

И в дальнейшем у нас будет уже такая тенденция... К повышению температуры и уменьшению количества осадков.

2 и 3 июня (во вторник и среду, - Ред.) мы ожидаем погоду без осадков.

Лишь на западе и юго-западе страны - местами будут выдавать кратковременные дожди (с грозами).

За счет того, что там будет небольшое влияние с запада определенных атмосферных фронтов. Поэтому там будут выпадать небольшие кратковременные дожди.

Вместе с тем значения температуры в ночные часы будут снижаться уже до +9...+15 градусов (а не до +4...+11°С, как до этого, - Ред.).

А вот дневные максимумы - будут достигать +20...+26°С.

Начало июня принесет украинцам почти сухое тепло (инфографика: РБК-Украина)

Что может быть с погодой в Украине позже

– Если рассматривать консультативный прогноз на 4-8 июня, то там у нас будет, преимущественно, погода без осадков.

Хотя на западе страны, а 6 июня - и в северных и центральных областях, а 7-8 июня - по всей территории Украины (кроме юга) - кратковременные дожди.

Значения температуры в ночные часы будут в пределах +12...18°С.

А вот дневные максимумы уже будут повышаться до +23...+29°С.

То есть в целом имеем определенную такую тенденцию к повышению.