Холодные выходные и потепление до +29: когда Украину накроет настоящая жара

Финал весны заставляет украинцев снова доставать теплые вещи. Однако июнь быстро исправит эту ситуацию и вернет тепло, хотя осадков местами не избежать.
Об этом в блиц-интервью для РБК-Украина рассказал синоптик Украинского гидрометеорологического центра Иван Семилит.
Главное:
– Сейчас над нами находится поле пониженного атмосферного давления, вследствие чего в следующие несколько суток мы ожидаем дождливую погоду.
В частности завтра (30 мая, - Ред.) кратковременные дожди - в южных и восточных областях. Днем - местами с грозами.
Ночью на Закарпатье и на востоке страны все еще будет погода без осадков.
Ветер будет преимущественно северо-западный, в пределах 5-10 метров в секунду.
Лишь в юго-западной части (Украины, - Ред.) днем мы ожидаем порывы ветра до 15-20 метров в секунду.
– Значение температуры ближайшей ночью, и в целом в ближайшие трое суток - ночью - будут в пределах +4...+11°С.
Вместе с тем дневные максимумы будут подниматься до +12...+19 градусов по Цельсию.
А на Закарпатье - до +18...+24°С.
– В понедельник (1 июня, - Ред.) уже по всей территории Украины ожидаем, что температура (воздуха днем, - Ред.) будет достигать 18-24 градусов тепла.
В общем, если смотреть на ситуацию в дальнейшем, то в понедельник у нас будет меньше таких порывов (ветра, чем сейчас, - Ред.).
Ветер в целом будет двигаться такими, переменными направлениями. И будет в пределах 3-8 метров в секунду.
И в дальнейшем у нас будет уже такая тенденция... К повышению температуры и уменьшению количества осадков.
2 и 3 июня (во вторник и среду, - Ред.) мы ожидаем погоду без осадков.
Лишь на западе и юго-западе страны - местами будут выдавать кратковременные дожди (с грозами).
За счет того, что там будет небольшое влияние с запада определенных атмосферных фронтов. Поэтому там будут выпадать небольшие кратковременные дожди.
Вместе с тем значения температуры в ночные часы будут снижаться уже до +9...+15 градусов (а не до +4...+11°С, как до этого, - Ред.).
А вот дневные максимумы - будут достигать +20...+26°С.
– Если рассматривать консультативный прогноз на 4-8 июня, то там у нас будет, преимущественно, погода без осадков.
Хотя на западе страны, а 6 июня - и в северных и центральных областях, а 7-8 июня - по всей территории Украины (кроме юга) - кратковременные дожди.
Значения температуры в ночные часы будут в пределах +12...18°С.
А вот дневные максимумы уже будут повышаться до +23...+29°С.
То есть в целом имеем определенную такую тенденцию к повышению.
