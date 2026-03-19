ua en ru
Чт, 19 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Холод, дождь и местами мокрый снег по Украине: погода на сегодня и когда ждать изменений

07:00 19.03.2026 Чт
2 мин
Синоптик предупредила об опасности на дорогах
aimg Ірина Глухова
Фото: синоптики дали прогноз погоды на 19 марта (Getty Images)

Сегодня, 19 марта, в Украине ожидается снижение температуры почти по всей территории. Местами пройдут дожди и мокрый снег, однако вскоре потеплеет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко в Telergam.

Весна опережает график: где в Украине уже "проснулись" озимые и в каком они состоянии

Погода в Украине

По словам Диденко, 19 марта в Украине будет преобладать холодная погода с температурой воздуха ночью 0+4 градуса, а днем +4+8 градусов.

"Теплее завтра будет на востоке, юго-востоке и на Волыни, в течение дня +8+12 градусов", - уточнила она.

В большинстве областей Украины в четверг будет преобладать облачная влажная воздушная масса, местами пройдет дождь, а ночью и утром возможен мокрый снег.

Из-за пониженной видимости водителям следует быть осторожными.

Погода в Киеве

В столице сегодня прогнозируют небольшой дождь, местами с мокрым снегом. Температура ночью около нуля, днем поднимется до +5 градусов.

Что дальше с погодой

По прогнозу Диденко, ближайшие дни будут оставаться прохладными. Холоднее всего будет сегодня и завтра, а с 23 марта температура воздуха ощутимо повысится.

Потеплеет ли в Украине до конца недели рассказала в блиц-интервью для РБК-Украина начальница отдела взаимодействия со СМИ Укргидрометцентра Наталья Птуха.

К тому же синоптики официально зафиксировали приход метеорологической весны в Киев и подсчитали настоящую продолжительность нынешнего зимнего периода в столице.

А еще метеорологи обнародовали полную климатическую характеристику марта в Украине, которая описывает средние температурные нормы и ожидаемое количество осадков для первого месяца весны.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Погода в Украине Экология Погода в Киеве
Новости
Аналитика
