Холод, дождь и местами мокрый снег по Украине: погода на сегодня и когда ждать изменений
Сегодня, 19 марта, в Украине ожидается снижение температуры почти по всей территории. Местами пройдут дожди и мокрый снег, однако вскоре потеплеет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко в Telergam.
Погода в Украине
По словам Диденко, 19 марта в Украине будет преобладать холодная погода с температурой воздуха ночью 0+4 градуса, а днем +4+8 градусов.
"Теплее завтра будет на востоке, юго-востоке и на Волыни, в течение дня +8+12 градусов", - уточнила она.
В большинстве областей Украины в четверг будет преобладать облачная влажная воздушная масса, местами пройдет дождь, а ночью и утром возможен мокрый снег.
Из-за пониженной видимости водителям следует быть осторожными.
Погода в Киеве
В столице сегодня прогнозируют небольшой дождь, местами с мокрым снегом. Температура ночью около нуля, днем поднимется до +5 градусов.
Что дальше с погодой
По прогнозу Диденко, ближайшие дни будут оставаться прохладными. Холоднее всего будет сегодня и завтра, а с 23 марта температура воздуха ощутимо повысится.
