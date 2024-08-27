Ходжес пояснив, які цілі переслідує операція ЗСУ у Курській області

"Я думаю, що, ґрунтуючись на тому, що я бачу, є три цілі цього контрнаступу", - зазначив Ходжес.

За його словами, мета наступу ЗСУ номер один - створити плацдарм на російській стороні кордону, який:

забере більшу частину території - досі "притулку" - у російських безпілотників і ракет, що запускаються по містах України;

загрожуватиме/порушуватиме російську нафтогазову/атомну енергетику та інфраструктуру в Курській області;

дозволить українцям перемістити свою власну зброю великої дальності далі до Росії, щоб завдавати ударів по російських аеродромах, нафтогазовій інфраструктурі та транспортній інфраструктурі, незважаючи на обмеження США, Великобританії та Німеччини на використання наданої нами зброї великої дальності.

Мета номер два, на думку Ходжеса, - змінити динаміку та наратив про цю війну.

"Це руйнує міф про глухий кут і неминучість перемоги РФ, показує/розкриває численні вразливості російської сторони з погляду командування та контролю, логістики та переваги безпілотників. Як ВСУ вдалося досягти такого дивовижного сюрпризу, попри те, що у Росії так багато безпілотників? Нам ще потрібно буде дізнатися, як ЗСУ створили своєрідні можливості боротьби з безпілотниками, які послаблюють російську розвідку, - зазначив американський генерал у відставці.

Мета ЗСУ номер три - відвернути російські сили з інших місць для боротьби з Курським плацдармом.

"Я не знаю, чи це ключова мета Генерального штабу ЗСУ. Насправді вони можуть задовольнятися тим, що їхні сили залишаються в обороні в районі Покровська", - додав Ходжес.