Ходжес пояснив, які цілі переслідує операція ЗСУ у Курській області

Наразі можна виділити три цілі контрнаступу Збройних сил України у Курській області Росії.
Про це заявив екскомандувач армії США в Європі Бен Ходжес у колонці для РБК-Україна.
"Я думаю, що, ґрунтуючись на тому, що я бачу, є три цілі цього контрнаступу", - зазначив Ходжес.
За його словами, мета наступу ЗСУ номер один - створити плацдарм на російській стороні кордону, який:
Мета номер два, на думку Ходжеса, - змінити динаміку та наратив про цю війну.
"Це руйнує міф про глухий кут і неминучість перемоги РФ, показує/розкриває численні вразливості російської сторони з погляду командування та контролю, логістики та переваги безпілотників. Як ВСУ вдалося досягти такого дивовижного сюрпризу, попри те, що у Росії так багато безпілотників? Нам ще потрібно буде дізнатися, як ЗСУ створили своєрідні можливості боротьби з безпілотниками, які послаблюють російську розвідку, - зазначив американський генерал у відставці.
Мета ЗСУ номер три - відвернути російські сили з інших місць для боротьби з Курським плацдармом.
"Я не знаю, чи це ключова мета Генерального штабу ЗСУ. Насправді вони можуть задовольнятися тим, що їхні сили залишаються в обороні в районі Покровська", - додав Ходжес.
Нагадаємо, що вже три тижні в Курській області тривають бої. ЗСУ прорвали кордон та взяли під контроль вже 100 населених пунктів у російському регіоні.
Метою операції є захист від російських обстрілів жителів прикордонних регіонів України, а також створення буферної зони.
Як зазначив президент Володимир Зеленський, українські воїни у рамках операції у Курській області не лише відновлюють справедливість. Вони також досягають ефективних результатів.
Водночас Зеленський наголосив, що дії ЗСУ в Курській області є частиною великої військово-дипломатичної операції.
Окрім того, операція ЗСУ в Курській області призвела до того, що Москва зняла з фронту в Україні близько 30 тисяч військових та перекинула її на цей напрямок.
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