Ходжес объяснил, какие цели преследует операция ВСУ в Курской области

"Я думаю, что, основываясь на том, что я вижу, есть три цели этого контрнаступления", - отметил Ходжес.

По его словам, цель наступления ВСУ номер один - создать плацдарм на российской стороне границы, которая:

заберет большую часть территории - до сих пор "убежища" - у российских беспилотников и ракет, которыезапкскают по городам Украины;

будет грозить/нарушать российскую нефтегазовую/атомную энергетику и инфраструктуру в Курской области;

позволит украинцам переместить свое собственное оружие большой дальности дальше в Россию, чтобы наносить удары по российским аэродромам, нефтегазовой инфраструктуре и транспортной инфраструктуре, несмотря на ограничения США, Великобритании и Германии на использование предоставленного нами оружия большой дальности.

Цель номер два, по мнению Ходжеса, - изменить динамику и нарратив об этой войне.

"Это разрушает миф о тупике и неизбежности победы РФ показывает/раскрывает многочисленные уязвимости российской стороны с точки зрения командования и контроля, логистики и преимущества беспилотников. Как ВСУ удалось добиться такого удивительного сюрприза, несмотря на то, что у России так много беспилотников? Нам еще нужно будет узнать, как ВСУ создали своеобразные возможности борьбы с беспилотниками, ослабляющими российскую разведку, - отметил американский генерал в отставке.

Цель ВСУ номер три - отвлечь российские силы из других мест для борьбы с Курским плацдармом.

"Я не знаю, это ключевая цель Генерального штаба ВСУ. На самом деле они могут довольствоваться тем, что их силы остаются в обороне в районе Покровска", - добавил Ходжес.