ua en ru
Пн, 26 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Зеленський: присутність ЗСУ у Курській області - спосіб компенсувати дефіцит далекобійності

Понеділок 26 серпня 2024 20:31
UA EN RU
Зеленський: присутність ЗСУ у Курській області - спосіб компенсувати дефіцит далекобійності Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Фізична присутність українських військ у Курській області - це спосіб компенсувати дефіцит далекобійності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

Як розповів Зеленський, наразі ще триває ліквідація наслідків російського удару по Україні. Загалом окупанти запустили понад 120 ракет різних типів і більш ніж 100 "Шахедів".

Він зазначив, що райони запусків ракет по Україні - це, зокрема, був повітряний простір Курської, Бєлгородської областей, інших прикордонних регіонів Росії, також акваторія Чорного моря.

"Кожен такий удар знову й знову повертає всіх нас до завдання далекобійності. До необхідності дати нашим Силам оборони достатньо далекобійної зброї, яка може знищувати терористів саме там, звідки вони завдають ударів", - сказав президент.

За його словами, "це оптимальна антитерористична тактика, на яку має право і яку точно застосував би для свого захисту кожен з партнерів", від яких Україна очікує рішень щодо далекобійності.

"І фізична присутність наших сил у Курській області, наші активні дії зі знищення російської загрози на її ж території - це серед іншого спосіб компенсувати дефіцит далекобійності", - наголосив Зеленський.

Також глава держави розповів про сьогоднішню нараду з головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським. Обговорили відбиття сьогоднішнього ракетного удару та відповідь Росії, застосування F-16, а також операцію у Курські області.

"Щодо операції в Курській області - продовжуємо наші дії у визначених районах саме так, як Україні потрібно. За цю добу є більше нашого контролю, є й чергове поповнення обмінного фонду", - розповів президент.

Операція ЗСУ у Курській області

Нагадаємо, що вже три тижні в Курській області тривають бої. ЗСУ прорвали кордон та взяли під контроль вже майже сотню населених пунктів у російському регіоні.

Метою операції є захист від російських обстрілів жителів прикордонних регіонів України, а також створення буферної зони.

Як зазначив президент Володимир Зеленський, українські воїни у рамках операції у Курській області не лише відновлюють справедливість. Вони також досягають ефективних результатів.

Водночас Зеленський наголосив, що дії ЗСУ в Курській області є частиною великої військово-дипломатичної операції.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Курська область Збройні сили України Війна в Україні
NEWS
Зеленський зібрав Ставку щодо наслідків атаки: РФ кинула на Україну 127 ракет і 109 дронів
Зеленський зібрав Ставку щодо наслідків атаки: РФ кинула на Україну 127 ракет і 109 дронів
DAILY
"Ми – нейтральні люди". Як живе Суджа під контролем ЗСУ і що там говорять про війну та Путіна
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна "Ми – нейтральні люди". Як живе Суджа під контролем ЗСУ і що там говорять про війну та Путіна