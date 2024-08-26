Зеленський: присутність ЗСУ у Курській області - спосіб компенсувати дефіцит далекобійності

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

Як розповів Зеленський, наразі ще триває ліквідація наслідків російського удару по Україні. Загалом окупанти запустили понад 120 ракет різних типів і більш ніж 100 "Шахедів".

Він зазначив, що райони запусків ракет по Україні - це, зокрема, був повітряний простір Курської, Бєлгородської областей, інших прикордонних регіонів Росії, також акваторія Чорного моря.

"Кожен такий удар знову й знову повертає всіх нас до завдання далекобійності. До необхідності дати нашим Силам оборони достатньо далекобійної зброї, яка може знищувати терористів саме там, звідки вони завдають ударів", - сказав президент.

За його словами, "це оптимальна антитерористична тактика, на яку має право і яку точно застосував би для свого захисту кожен з партнерів", від яких Україна очікує рішень щодо далекобійності.

"І фізична присутність наших сил у Курській області, наші активні дії зі знищення російської загрози на її ж території - це серед іншого спосіб компенсувати дефіцит далекобійності", - наголосив Зеленський.

Також глава держави розповів про сьогоднішню нараду з головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським. Обговорили відбиття сьогоднішнього ракетного удару та відповідь Росії, застосування F-16, а також операцію у Курські області.

"Щодо операції в Курській області - продовжуємо наші дії у визначених районах саме так, як Україні потрібно. За цю добу є більше нашого контролю, є й чергове поповнення обмінного фонду", - розповів президент.