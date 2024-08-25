Зеленський: курський прорив - це частина великої військово-дипломатичної операції
Операція Збройних сил України в Курській області є частиною великої військово-дипломатичної операції. Вона має декілька цілей.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю індійським ЗМІ.
"Курська операція - це частина великої військово-дипломатичної операції", - сказав президент.
Він зазначив, що все, що робить Україна, має на меті примусити Росію бути готовою до справедливого миру. Крім того, Курська операція не дала росіянам змогу захопити Сумську область та послабити позиції України.
Зеленський розповів, що нашій країні було дуже складно перехопити ініціативу без допомоги партнерів тривалий час.
"Але нам потрібно було це зробити. І це один з етапів цього задуму. Ви його побачили, він спрацював", - сказав президент.
Водночас голова держави додав, що не може розповідати всі цілі Курської операцій. Однак коли все закінчиться, і якщо "у нас вийде", то стане очевидним, що і для чого робила Україна.
Операція ЗСУ в Курській області
Нагадаємо, що 6 серпня 2024 року в Курській області РФ почались бої. Російські ЗМІ та пабліки стверджували, що українська армія прорвала кордон та зайшла на територію Росії.
Близько тижня українська сторона ніяк не коментувала ситуацію. Проте потім Зеленський підтвердив, що Збройні сили України дійсно зайшли на територію Росії та поповнили обмінний фонд України. Станом на зараз відомо, що українські воїни контролюють вже понад 90 населених пунктів РФ.
Крім того, Сили оборони України знищили у Курській області три мости, внаслідок чого частина російських військових практично опинилась в котлі. За інформацією Bild, близько 3000 солдат РФ можуть опинитися в оточенні.
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