Курська операція та Покровський напрямок: аналіз

Про те, які цілі переслідує операція ЗСУ в Курській області, як на неї реагує Росія і що відбувається на Покровському напрямку – пояснив відомий американський генерал у відставці, екс-командувач армії США в Європі Бен Ходжес.

Я думав про цю операцію ЗСУ останні пару тижнів і тому я спробував викласти її "на папері", щоб осмислити її.

По-перше, як ми назвемо цю українську операцію на Курському напрямі? "Вторгнення" звучить абсолютно неадекватно. "Вторгнення" вводить в оману. Я вважаю це контрнаступом, ґрунтуючись на тому, який ефект я бачу, і ґрунтуючись на тому, що, на мою думку, намагаються зробити українці. Я цього, звісно, не знаю і не маю права знати. Але я думаю, що, ґрунтуючись на тому, що я бачу, є три цілі цього контрнаступу:

Мета номер один – створити плацдарм на російській стороні кордону, який:

(a) забере більшу частину території – досі "притулку" – у російських безпілотників і ракет, що запускаються по містах України;

(б) загрожуватиме/порушуватиме російську нафтогазову/атомну енергетику та інфраструктуру в Курській області;

та (в) дозволить українцям перемістити свою власну зброю великої дальності далі до Росії, щоб завдавати ударів по російських аеродромах, нафтогазовій інфраструктурі та транспортній інфраструктурі, незважаючи на обмеження США, Великобританії та Німеччини на використання наданої нами зброї великої дальності.

Я намагався зрозуміти реакцію Росії на український "контрнаступ на Курськ". Очевидна відсутність, досі після двох з лишком тижнів, відчутного впливу на російські операції на Сході внаслідок українського контрнаступу на Курськ може бути обумовлена кількома факторами.

Мета номер два – змінити динаміку та наратив про цю війну. Це руйнує міф про глухий кут і неминучість перемоги Росії, показує/розкриває численні вразливості російської сторони з погляду командування та контролю, логістики та переваги безпілотників. Як ВСУ вдалося досягти такого дивовижного сюрпризу, незважаючи на те, що у Росії так багато безпілотників? Нам ще потрібно буде дізнатися, як ЗСУ створили своєрідні можливості боротьби з безпілотниками, які послаблюють російську розвідку.

Мета номер три – відвернути російські сили з інших місць для боротьби з Курським плацдармом. Я не знаю, чи це ключова мета Генерального штабу ЗСУ. Насправді вони можуть задовольнятися тим, що їхні сили залишаються в обороні в районі Покровська.

Далі – моя оцінка реакції Росії:

Безумовно, російський Генеральний штаб рішуче зосереджений на своєму наступі у напрямку Покровська і Торецька. Вони могли б робити те, що робили їхні діди 80 років тому, допускаючи деякі прориви в інших частинах фронту, очікуючи можливості завдати удару пізніше. Але я не думаю, що вони мають компетентність чи ресурси своїх дідів. І багато найкращих радянських солдатів, звичайно, були українцями.

Але я думаю, що відповідь Кремля також є відображенням заплутаної, неефективної російської системи командування та контролю. Вважаю, що Генеральний штаб керує операціями на Сході. Але Кремль доручив ФСБ займатися українською "терористичною операцією" у Курській області. Я не думаю, що проведення великомасштабних операцій є основною компетенцією ФСБ, як було продемонстровано два з половиною роки тому. Отже, суміш ФСБ, Генерального штабу, Росгвардії та МВС/Прикордонних військ не є ідеальною структурою командування та контролю. І, як і у випадку з суперництвом та ненавистю, що проявилися під час заколоту Пригожина раніше під час війни, я не думаю, що Генеральний штаб поспішає перерозподіляти сили, щоб допомогти керівництву ФСБ.

І я думаю, що це також питання логістики – доступний транспорт для переміщення значних сил надійними транспортними мережами на відстань 700+ км. Перерозподіл сухопутних військ набагато повільніший і обтяжливіший, ніж перерозподіл повітряних сил.

Використовуючи GPS мого iPhone, я можу сказати, що відстань від Покровська до Суджі найшвидшим наземним маршрутом (на машині) становить близько 550 км, що проходить через контрольовану ЗСУ територію, включаючи Харків. Очевидно, що цей маршрут є недоступним для російських військ. На жаль, у мене немає хорошого способу швидко дізнатися залізничні транспортні маршрути, які доступні російським військам для перекидання військ зі своїх східних операцій до Курська. Я б припустив, що наземний маршрут буде набагато довшим за 700 км. На мій власний досвід, коли я був командиром бригади в 101-й повітряно-десантній дивізії, нам постійно не вистачало вантажного транспорту. Справа в тому, що ні в кого, навіть у росіян, немає достатньої кількості вантажівок для великих переміщень у стислий термін.

Підготовка достатньої кількості вантажівок та поїздів у стислий термін для перекидання значних сил зі східної України до Курська займе кілька днів, якщо не тижнів, як тільки якийсь штаб, який має повноваження на це, прийде до розуміння того, що це необхідно. Я вважаю, що мине як мінімум ще тиждень, перш ніж ми почнемо бачити наслідки для російських операцій на Сході.

Оцінка російських операцій на Покровському напрямі:

Незважаючи на нескінченні нарікання у західних ЗМІ з приводу російських операцій на Покровському напрямку, я думаю, що український Генеральний штаб, як і слід було очікувати, менш стурбований цим, ніж багато спостерігачів на Заході.

Відстань від Авдіївки до Покровська становить близько 50 км. Росія захопила Авдіївку ще у лютому. Я пам'ятаю "охи" під час останньої Мюнхенської конференції з безпеки у лютому, коли це сталося. Люди поводилися так, ніби це впав Сталінград.

Таким чином, за останні шість місяців, протягом яких постачання боєприпасів США значною мірою було припинено, російські війська просунулися лише на 50 км до околиць Покровська, що коштувало майже 1 тис. убитих на день. Це не зовсім швидкі удари маршала Жукова.

Мені здається, що український Генштаб правильно вирішив, що ця оборона Покровського району має бути другорядним зусиллям, економією сил, бо бачать, що росіяни не можуть подолати українську оборону України, лише намагаються поступово її послаблювати.

Хоча це створює величезне навантаження на українських солдатів, командирів та їх логістику, розрахунок ризиків та прийняття таких рішень про пріоритети — це важка, необхідна робота Генерального штабу, щоб Україна зрештою перемогла Росію.

Це дозволяє українському Генштабу та ГУР зосередитися на найпріоритетніших операціях та цілях: контрнаступ під Курськом, глибокі точні удари по аеродромах та нафтогазовій інфраструктурі, поромах тощо. Вони проводять ефективні мультидоменні операції в українському стилі (повітряні, наземні, морські, інформаційні, ССО).

Я б із задоволенням побув на одній із нарад Генерального штабу та/або ГУР з націлювання/синхронізації. Вона може виглядати не так, як наші. Але очевидно, що вони проводять дуже ефективний процес вибору та розстановки пріоритетів щодо цілей та зброї для цих цілей, ведуть контрнаступ, забезпечують логістику для всього цього якнайкраще, захищають свої лінії зв'язку та тилові райони, намагаються захистити свої міста та інфраструктуру, відганяють Чорноморський. флот і проводять ефективні інформаційні операції, і це одночасно. Незважаючи на те, що вони ще не повністю створили свою "інституційну армію" (для рекрутингу, тренувань та навчання), а Захід, як і раніше, не в змозі надати Україні адекватну підтримку у боротьбі з Росією.