Зеленський про операцію України в Курській області: це не лише справедливо, але й ефективно
Українські воїни у рамках операції у Курській області не лише відновлюють справедливість. Вони також досягають ефективних результатів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ президента України Володимира Зеленського на Ветеранському форумі.
Глава держави нагадав, щойно повернувся до Києва з районів Сумської області, які межують із Росією, і звідки українські підрозділи "надзвичайно ефективно" відповідають ворогові на вторгнення. Вони відправляють війну росіянам додому.
"І це абсолютно справедливо. Але крім справедливості, це також дуже ефективно. Ми всі повинні розуміти: щоб вигнати окупанта з нашої землі, ми повинні створювати російській державі якнайбільше проблем на її території. І ця героїчна робота все більш влучна, все більше далекобійна, все більш результативна", - зазначив президент.
Він наголосив, що українські операції в Донецькій, Харківській, Херсонській областях, звільнення Чорного моря від російського флоту, операція у Курській області та практично щоденні удари по військових об'єктах росіян - "системний шлях захисту України, шлях завершення цієї війни на умовах незалежної України".
Операція у Курській області
Нагадаємо, українські військові понад два тижні тому несподівано розпочали операцію у Курській області. Вони застали росіян зненацька - та ділянка кордону не була укріплена досвідченими військовими, натомість там навіть дислокувалися строковики.
Як зазначав радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк, таким чином українські воїни хочуть відтіснити ворога, щоб не давати йому можливість бити по прикордонних районах Сумської області.
Українські воїни продовжують досягати успіхів у Курській області. Зокрема, сьогодні, 22 серпня, стало відомо, що вони взяли під контроль ще один населений пункт у регіоні. Загальна кількість таких населених пунктів перевищила 90.
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