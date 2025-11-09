"Хочемо замовити". Зеленський назвав нову цифру бажаних систем Patriot для України

За його словами, Україна зараз тісно співпрацює з партнерами для захисту українського повітряного простору від російських дронів. Але поки що справа не просувається - Британія та союзники не хочуть відправляти винищувачі для патрулювання.

Також Зеленський зазначив, що Україна хоче замовити в американського виробника 27 систем ППО Patriot. Але поки вони виготовляються, Україна розглядає варіант "позичити" аналогічні системи у європейських держав.