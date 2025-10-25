Зеленський закликав європейські держави "позичити" Patriot Україні

Президент Володимир Зеленський на засіданні "коаліції рішучих" закликав європейських партнерів надати Україні системи ППО Patriot. За його словами, Київ повернув би їх одразу після отримання від США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Офісу президента.

За його словами, наразі Україна обговорює з Вашингтоном угоду купівлі необхідної кількості систем Patriot, однак їх можуть надати не одразу.

Однією з причин є те, що ряд європейських країн стоять у черзі на закупку цих систем ППО.

Попри те, у європейських партнерів вже є значна кількість Patriot та інших систем протиповітряної оборони, стверджує Зеленський.

Він зазначив, що досі ці ППО у Європі "на щастя, просто стоять у режимі очікування".

"Ми могли б використати їх зараз для захисту життів, щоб нам не треба було чекати своєї черги. І нам би дуже допомогло, якби ми змогли отримати ці системи зараз також із Європи, а потім замінити їх пізніше, коли настане наша черга в угоді з американцями", - заявив Зеленський.

Президент також закликав кожну країну, яка має ці системи, підійти до цього питання "практично".