"Хотим заказать". Зеленский назвал новую цифру желаемых систем Patriot для Украины

По его словам, Украина сейчас тесно сотрудничает с партнерами для защиты украинского воздушного пространства от российских дронов. Но пока дело не продвигается - Британия и союзники не хотят отправлять истребители для патрулирования.

Также Зеленский отметил, что Украина хочет заказать у американского производителя 27 систем ПВО Patriot. Но пока они изготавливаются, Украина рассматривает вариант "одолжить" аналогичные системы у европейских государств.