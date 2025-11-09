"Хотим заказать". Зеленский назвал новую цифру желаемых систем Patriot для Украины

Украина хочет заказать у Соединенных Штатов 27 систем противовоздушной обороны Patriot для защиты украинского неба от угроз. А пока в США будут изготавливаться эти системы, страны Европы могут одолжить Украине свои Patriot.
Как сообщает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал в интервью The Guardian.
По его словам, Украина сейчас тесно сотрудничает с партнерами для защиты украинского воздушного пространства от российских дронов. Но пока дело не продвигается - Британия и союзники не хотят отправлять истребители для патрулирования.
Также Зеленский отметил, что Украина хочет заказать у американского производителя 27 систем ПВО Patriot. Но пока они изготавливаются, Украина рассматривает вариант "одолжить" аналогичные системы у европейских государств.
Отметим, что 25 октября Зеленский во время заседания "коалиции решительных" призвал европейских партнеров предоставить Украине системы ПВО Patriot. По его словам, Киев вернул бы их сразу после получения от США заказанных батарей ПВО.
Зеленский также подчеркнул, что Украина сможет получить новые системы Patriot значительно быстрее - в том случае, если европейские страны пропустят Киев в очереди на закупку у США.
2 ноября Зеленский сообщил, что Украина получила от Германии системы Patriot. О планах передать две системы Берлин заявлял в начале августа 2025 года. А после масштабного теракта россиян против энергосистемы 8 ноября Зеленский заявил, что Украина работает над увеличением количества батарей Patriot.