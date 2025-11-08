Зеленський: удар Росії був "дуже наглий", працюємо над купівлею додаткових Patriot

Як повідомляє РБК-Україна , про це президент Володимир Зеленський розповів у щоденному зверненні.

Він зауважив, що наразі в Україні тривають відновлювальні роботи після нічного удару.

"Масований був удар, багато балістики – щонайменше 25 балістичних ракет було, також були аеробалістичні та крилаті ракети, ще більш ніж 450 безпілотників різних типів. Дуже наглий, багато в чому удар демонстративний", - сказав Зеленський.

За словами глави держави, лише незначна кількість систем у світі здатна ефективно збивати балістичні та аеробалістичні ракети, якими Росія атакує Україну.

"Ми працюємо з партнерами, з Америкою, щоб купити додаткові Patriot. Дуже розраховуємо на підтримку," - зазначив Зеленський.

Президент наголосив, що для повного захисту території України потрібно значно більше систем ППО та ракет до них. Він подякував усім міжнародним партнерам, які допомагають посилювати українську протиповітряну оборону.