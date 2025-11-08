Зеленський: удар Росії був "дуже наглий", працюємо над купівлею додаткових Patriot
Україна веде переговори зі Сполученими Штатами Америки щодо придбання додаткових систем протиповітряної оборон
Як повідомляє РБК-Україна, про це президент Володимир Зеленський розповів у щоденному зверненні.
Він зауважив, що наразі в Україні тривають відновлювальні роботи після нічного удару.
"Масований був удар, багато балістики – щонайменше 25 балістичних ракет було, також були аеробалістичні та крилаті ракети, ще більш ніж 450 безпілотників різних типів. Дуже наглий, багато в чому удар демонстративний", - сказав Зеленський.
За словами глави держави, лише незначна кількість систем у світі здатна ефективно збивати балістичні та аеробалістичні ракети, якими Росія атакує Україну.
"Ми працюємо з партнерами, з Америкою, щоб купити додаткові Patriot. Дуже розраховуємо на підтримку," - зазначив Зеленський.
Президент наголосив, що для повного захисту території України потрібно значно більше систем ППО та ракет до них. Він подякував усім міжнародним партнерам, які допомагають посилювати українську протиповітряну оборону.
Обстріл 8 листопада
У ніч на 8 листопада Росія здійснила чергову масовану комбіновану атаку по території України, використавши різні типи ракет і ударні безпілотники. Основним напрямком ударів - стала енергетична інфраструктура.
Унаслідок ворожої атаки в кількох областях сталися аварійні відключення електроенергії та збої в роботі критично важливих об’єктів. Найбільших руйнувань зазнав Кременчук - місто тимчасово залишалося без електропостачання. Через пошкодження енергомереж "Укрзалізниця" повідомила про затримки в русі потягів.
За даними Повітряних сил ЗСУ, протягом ночі російська армія випустила по Україні 503 засоби повітряного ураження.
Начальник управління комунікації командування Повітряних сил Юрій Ігнат зазначив, що Росія продовжує цілеспрямовано бити по критичній інфраструктурі, дедалі частіше застосовуючи балістичні ракети.
Російська армія атакувала протягом усієї ночі, використовуючи дрони та ракети. Усі деталі комбінованої атаки - у матеріалі РБК-Україна.