Нові Patriot можуть доставити швидше: Зеленський закликав Європу поступитися чергою

Як передає РБК-Україна , про це президент України Володимир Зеленський заявив під час виступу на засіданні Євроради.

Голова держави закликав європейських партнерів бути активнішими в питаннях протиповітряної оборони для України.

Він зазначив, що говорив з урядом США та оборонними компаніями про системи Patriot. Проблема полягає в тому, що навіть якщо для України оплатять нові батареї, все одно їх доставлять у рамках списку очікування. Є країни в черзі, які попереду. При цьому деякі держави мають Patriot, але їм не потрібно використовувати їх так, як Україні.

"Ми пропонуємо змінити порядок: якщо ми отримаємо системи зараз, ми готові повернути їх або замінити, коли настане наша черга. Тож прошу вас бути гнучкими щодо наших потреб у протиповітряній обороні - під час війни порятунок життів має бути основним пріоритетом", - звернув увагу Зеленський.

За словами президента, підтримка у сфері ППО має стати спільною європейською справою, оскільки коли всі в Європі допомагають одне одному, виграє вся Європа.