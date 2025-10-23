Нові Patriot можуть доставити швидше: Зеленський закликав Європу поступитися чергою
Україна зможе отримати нові системи протиповітряної оборони Patriot швидше в разі, якщо європейські країни пропустять Київ в черзі.
Як передає РБК-Україна, про це президент України Володимир Зеленський заявив під час виступу на засіданні Євроради.
Голова держави закликав європейських партнерів бути активнішими в питаннях протиповітряної оборони для України.
Він зазначив, що говорив з урядом США та оборонними компаніями про системи Patriot. Проблема полягає в тому, що навіть якщо для України оплатять нові батареї, все одно їх доставлять у рамках списку очікування. Є країни в черзі, які попереду. При цьому деякі держави мають Patriot, але їм не потрібно використовувати їх так, як Україні.
"Ми пропонуємо змінити порядок: якщо ми отримаємо системи зараз, ми готові повернути їх або замінити, коли настане наша черга. Тож прошу вас бути гнучкими щодо наших потреб у протиповітряній обороні - під час війни порятунок життів має бути основним пріоритетом", - звернув увагу Зеленський.
За словами президента, підтримка у сфері ППО має стати спільною європейською справою, оскільки коли всі в Європі допомагають одне одному, виграє вся Європа.
Купівля Patriot для України
Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський після візиту до США розповів, що Україна планує укласти контракт на 25 систем протиповітряної оборони Patriot.
Він уточнив, що поставки здійснюватимуться протягом довгого часу. При цьому очікується, що Україна отримуватиме різну кількість батарей щороку.
Також голова держави звернув увагу, що до України з виробником уклала контракти ще низка країн. Тому зараз, за словами Зеленського, Україна намагається помінятися місцями з деякими державами.