У Хмельницькій області пролунали вибухи на тлі загрози "Кинджалів"

Атака РФ 28 липня

Нагадаємо, це вже друга масштабна повітряна тривога від початку доби. Перша була оголошена о 4:02 ранку. Вдруге через зліт МіГ-31К тривогу оголосили о 7:53.

Також вночі росіяни запустили по Україні ударні безпілотники типу "Шахед" і ракети. Одним із напрямків удару став Київ.

У Дарницькому районі столиці через обстріл дронами вибуховою хвилею вибило шибки у багатоповерхівці.

Унаслідок цього постраждали люди, зокрема дитина. В ОВА повідомляли про вісьмох поранених, мер столиці Віталій Кличко говорив про п'ятьох поранених.

У поліції підтвердили, що осколкові поранення дістали п'ятеро людей. Серед постраждалих виявилася дворічна дівчинка.

Крім того, вибухи зафіксовано і в Кропивницькому. За інформацією Кіровоградської ОВА, місто пережило дронову атаку.

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