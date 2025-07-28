Росія запустила "Кинджали" по Україні: оголошено масштабну тривогу

Вранці, 28 липня, по всій Україні знову було оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог у Повітряні сили ЗСУ.

Це вже друга масштабна повітряна тривога від початку доби. Перша була оголошена о 4:02 ранку. Вдруге через зліт МіГ-31К тривогу оголосили о 7:53.

"Увага. Вся Україна - ракетна небезпека. Зафіксовано зліт МіГ-31К", - повідомили Повітряні сили.

Повідомляється, що швидкісна ціль тримає курс на Київ та Житомір.

Оновлено 8:03. Також "Кинджали" летять у бік Хмельницької та Київської областей.

Карта повітряних тривог виглядає наступним чином: