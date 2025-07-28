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Росія запустила "Кинджали" по Україні: оголошено масштабну тривогу

Понеділок 28 липня 2025 07:59
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Росія запустила "Кинджали" по Україні: оголошено масштабну тривогу Фото: в Україні оголошено тривогу через МіГ-31 (Getty Images)
Автор: Марія Рагуткіна

Вранці, 28 липня, по всій Україні знову було оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог у Повітряні сили ЗСУ.

Це вже друга масштабна повітряна тривога від початку доби. Перша була оголошена о 4:02 ранку. Вдруге через зліт МіГ-31К тривогу оголосили о 7:53.

"Увага. Вся Україна - ракетна небезпека. Зафіксовано зліт МіГ-31К", - повідомили Повітряні сили.

Повідомляється, що швидкісна ціль тримає курс на Київ та Житомір.

Оновлено 8:03. Також "Кинджали" летять у бік Хмельницької та Київської областей.

Карта повітряних тривог виглядає наступним чином:

Росія запустила &quot;Кинджали&quot; по Україні: оголошено масштабну тривогу

Атака РФ 28 липня

Вночі росіяни запустили по Україні ударні безпілотники типу "Шахед" і ракети. У Києві в Дарницькому районі через атаку дронів вилетіли вікна в багатоповерховому житловому будинку.

Унаслідок цього постраждали люди, зокрема дитина. В ОВА повідомляли про вісьмох поранених, мер столиці Віталій Кличко говорив про п'ятьох поранених.

У поліції підтвердили, що осколкові поранення дістали п'ятеро людей. Серед постраждалих виявилася дворічна дівчинка.

Також прогриміли вибухи в Кропивницькому. У Кіровоградській ОВА повідомили, що місто пережило ворожу дронову атаку. На місця влучень відправлено екстрені служби.

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