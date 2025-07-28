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В Хмельницкой области прогремели взрывы на фоне угрозы "Кинжалов"

Фото: российский истребитель МиГ-29 (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Утром, 28 июля, в Хмельницкой области прогремели взрывы на фоне масштабной воздушной тревоги из-за угрозы ракет типа "Кинжал".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Общественное и Воздушные силы ВСУ.

"В Хмельницкой области слышны взрывы", - сообщили журналисты.

Согласно информации Воздушных Сил ВСУ, была зафиксирована скоростная воздушная цель, которая двигалась в направлении Хмельницкой области.

"Скоростная цель на Хмельницкую область", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о взлете российского истребителя МиГ-31К, способного нести гиперзвуковые ракеты типа "Кинжал".

По состоянию на 08:30, зафиксирован отбой воздушной тревоги в большинстве областей Украины.

 

Атака РФ 28 июля

Напомним, это уже вторая масштабная воздушная тревога с начала суток. Первая была объявлена в 4:02 утра. Второй раз из-за взлета МиГ-31К тревогу объявили в 7:53.

Также ночью россияне запустили по Украине ударные беспилотники типа "Шахед" и ракеты. Одним из направлений удара стал Киев.

В Дарницком районе столицы из-за обстрела дронами взрывной волной выбило стекла в многоэтажке.

В результате этого пострадали люди, в том числе ребенок. В ОВА сообщали о восьми раненых, мэр столицы Виталий Кличко говорил о пяти раненых.

В полиции подтвердили, что осколочные ранения получили пять человек. Среди пострадавших оказалась двухлетняя девочка.

Кроме того, взрывы зафиксированы и в Кропивницком. По информации Кировоградской ОГА, город пережил дроновую атаку.

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