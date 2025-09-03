На Хмельниччині шукають людину під завалами після ракетно-дронового удару РФ (фото)

На місці російського удару у Хмельницькій області 3 вересня працюють рятувальники. Тривають пошуки людини, яка може перебувати під завалами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Хмельницької ОВА Сергія Тюріна у Telegram.
За словами голови ОВА, сили ППО знищили 3 ворожі ударні дрони типу "Шахед" та одну крилату ракету типу "Калібр". Ще один дрон ворога був втрачений локаційно.
"На жаль, тривають пошуки людини, яка, ймовірно, може перебувати під завалами. Інформація щодо травмованих чи загиблих не надходила", - повідомив Тюрін.
Внаслідок обстрілів постраждала інфраструктура: понад 50 вікон вибито у навчальному закладі та понад 100 - у житлових будинках.
Також зафіксовано пошкодження комунального підприємства, нежитлових приміщень, приватних гаражів і автівок, комунальної інфраструктури та двох тролейбусів. У одному із сіл громади сталися перебої з електропостачанням.
Фото: на Хмельниччині після атаки шукають людину, яка, ймовірно, може бути під завалами (t.me/khmelnytskaODA)
Всю ніч проти 3 вересня Росія здійснювала атаки на різні регіони України дронами та ракетами.
Вибухи були чутні у Київській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Волинській, Львівській, Сумській, Рівненській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Хмельницьку область двічі атакували ракети та дрони - вночі та вранці. Через удари виникла пожежа на території гаражного комплексу. За попередньою інформацією, 10 гаражів повністю зруйновано, ще 5 охопило вогнем.
У Хмельницькому пошкоджено тролейбус та нежитлові приміщення, вибито вікна у житлових будинках та школі. Освітній заклад працюватиме дистанційно.
Загалом цієї ночі росіяни випустили по Україні 502 дрони та 24 ракети. Повітряна оборона знищила або подавила 451 повітряну ціль.
Детальніше про наслідки комбінованої атаки - читайте у матеріалі РБК-Україна.