В Хмельницкой области ищут человека под завалами после ракетно-дронового удара РФ (фото)

Фото: в Хмельницкой области после атаки ищут человека, который, вероятно, может быть под завалами (t.me/khmelnytskaODA)
Автор: Ірина Глухова

На месте российского удара в Хмельницкой области 3 сентября работают спасатели. Продолжаются поиски человека, который может находиться под завалами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Хмельницкой ОВА Сергея Тюрина в Telegram.

По словам главы ОВА, силы ПВО уничтожили 3 вражеских ударных дрона типа "Шахед" и одну крылатую ракету типа "Калибр". Еще один дрон врага был потерян локально.

"К сожалению, продолжаются поиски человека, который, вероятно, может находиться под завалами. Информация о травмированных или погибших не поступала", - сообщил Тюрин.

В результате обстрелов пострадала инфраструктура: более 50 окон выбито в учебном заведении и более 100 - в жилых домах.

Также зафиксированы повреждения коммунального предприятия, нежилых помещений, частных гаражей и автомобилей, коммунальной инфраструктуры и двух троллейбусов. В одном из сел громады произошли перебои с электроснабжением.

 

Фото: в Хмельницкой области после атаки ищут человека, который, вероятно, может быть под завалами (t.me/khmelnytskaODA)

 

Комбинированный удар по Украине 3 сентября

Всю ночь на 3 сентября Россия осуществляла атаки на различные регионы Украины дронами и ракетами.

Взрывы были слышны в Киевской, Днепропетровской, Кировоградской, Волынской, Львовской, Сумской, Ровенской, Тернопольской и Ивано-Франковской областях.

Хмельницкую область дважды атаковали ракеты и дроны - ночью и утром. Из-за ударов возник пожар на территории гаражного комплекса. По предварительной информации, 10 гаражей полностью разрушены, еще 5 охватило огнем.

В Хмельницком поврежден троллейбус и нежилые помещения, выбиты окна в жилых домах и школе. Образовательное учреждение будет работать дистанционно.

Всего этой ночью россияне выпустили по Украине 502 дрона и 24 ракеты. Воздушная оборона уничтожила или подавила 451 воздушную цель.

Подробнее о последствиях комбинированной атаки - читайте в материале РБК-Украина.

