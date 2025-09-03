В Хмельницкой области ищут человека под завалами после ракетно-дронового удара РФ (фото)

По словам главы ОВА, силы ПВО уничтожили 3 вражеских ударных дрона типа "Шахед" и одну крылатую ракету типа "Калибр". Еще один дрон врага был потерян локально.

"К сожалению, продолжаются поиски человека, который, вероятно, может находиться под завалами. Информация о травмированных или погибших не поступала", - сообщил Тюрин.

В результате обстрелов пострадала инфраструктура: более 50 окон выбито в учебном заведении и более 100 - в жилых домах.

Также зафиксированы повреждения коммунального предприятия, нежилых помещений, частных гаражей и автомобилей, коммунальной инфраструктуры и двух троллейбусов. В одном из сел громады произошли перебои с электроснабжением.

Фото: в Хмельницкой области после атаки ищут человека, который, вероятно, может быть под завалами (t.me/khmelnytskaODA)