На Хмельниччині шукають людину під завалами після ракетно-дронового удару РФ (фото)

На місці російського удару у Хмельницькій області 3 вересня працюють рятувальники. Тривають пошуки людини, яка може перебувати під завалами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Хмельницької ОВА Сергія Тюріна у Telegram .

За словами голови ОВА, сили ППО знищили 3 ворожі ударні дрони типу "Шахед" та одну крилату ракету типу "Калібр". Ще один дрон ворога був втрачений локаційно.

"На жаль, тривають пошуки людини, яка, ймовірно, може перебувати під завалами. Інформація щодо травмованих чи загиблих не надходила", - повідомив Тюрін.

Внаслідок обстрілів постраждала інфраструктура: понад 50 вікон вибито у навчальному закладі та понад 100 - у житлових будинках.

Також зафіксовано пошкодження комунального підприємства, нежитлових приміщень, приватних гаражів і автівок, комунальної інфраструктури та двох тролейбусів. У одному із сіл громади сталися перебої з електропостачанням.

Фото: на Хмельниччині після атаки шукають людину, яка, ймовірно, може бути під завалами (t.me/khmelnytskaODA)