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В Херсонской области заразились коронавирусом мать и ребенок

Новости » Коронавирус     14.04.2020 - 08:31
В Херсонской области заразились коронавирусом мать и ребенок
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Мать и ребенок находятся в самоизоляции

В Херсонской области коронавирус подтвердили у матери и ребенка, которому исполнится только один год. Об этом сообщил глава Херсонской ОГА Юрий Гусев в Facebook

Как он отметил, всего в регионе 13 апреля диагностировали 3 новых случая заражения.

"Сейчас они находятся на самоизоляции. За ними установлен ежедневный медико-санитарный надзор", - сообщил Гусев о состоянии зараженных COVID-19 матери и ребенка.

Всего в области зарегистрировали 34 случая заражения.

Напомним, в инфекционном отделении областной детской больницы Житомирской области находится 7-месячный ребенок, который болен коронавирусом. Ребенок находится в больнице с мамой у которой, как и в остальной семьи, было выявлено заболевание.

Добавим, в Черновицкой области коронавирусом COVID-19 заболели 546 человек. За последние сутки подтвердили 84 новых случая инфицирования.

РБК-Украина писало, что по состоянию на 13 апреля официально подтверждено 3102 случая инфицирования коронавирусом в Украине. Количество смертей выросло до 93.

В частности, коронавирусом в Киеве заразились почти 500 человек, за сутки 79 новых случаев COVID-19.

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