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В Черновицкой области коронавирусом инфицированы 546 человек

Новости » Коронавирус     14.04.2020 - 04:31
В Черновицкой области коронавирусом инфицированы 546 человек
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

За последние сутки в Черновицкой области подтвердили 84 новых случая инфицирования COVID-19

В Черновицкой области коронавирусом COVID-19 заболели 546 человек. Об этом в своем видеообращении в Facebook сообщил председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук.

По его словам, за последние сутки подтвердили 84 новых случая инфицирования.

"Это люди, которые заразились инфекцией не за рубежом.Они не ездили никуда, а заразились дома. Это означает, что инкубационный период составляет 2-3 недели. Когда пригрело весеннее солнышко, и люди массово вышли на улицы, на природу. И уже на сегодня мы имеем 84 новых случая, из них 54 - у жителей города Черновцы", - рассказал Осачук.

Он также сообщил, что в Черновцах областная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла решение о продлении ограничительных карантинных мероприятий на Пасху.

Усиление карантина начнется в субботу, 18 апреля в 13:00 и продлится до 6:00 вторника, 21 апреля. В тоже время глава ОГА не уточнил, какие именно ограничения предусматривает принятое комиссией решение.

Осачук призвал жителей области воздержаться от посещения церквей и мест массового скопления людей во время празднования Пасхи.

Напомним, по состоянию на 13 апреля официально подтверждено 3102 случая инфицирования коронавирусом в Украине. Количество смертей выросло до 93.

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