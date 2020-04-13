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Коронавирус в Житомирской области: стало известно о состоянии зараженного 7-месячного ребенка

Новости » Коронавирус     13.04.2020 - 13:33
Коронавирус в Житомирской области: стало известно о состоянии зараженного 7-месячного ребенка
Иллюстративное фото (flickr)

Ребенок находится в больнице с мамой

В инфекционном отделении областной детской больницы Житомирской области находится 7-месячный ребенок, который болен коронавирусом. Об этом во время брифинга сообщил начальник управления здравоохранения Житомирской областной государственной администрации (ОГА) Николай Суслик, передает корреспондент РБК-Украина.

Как он сообщил, ребенок находится в больнице с мамой, у которой, как и у остальных в семье, было выявлено заболевание.

"У нас есть дети, у которых подтвержден COVID-19. Их состояние удовлетворительное, но 7-месячный ребенок находится под наблюдением врачей в областной детской в инфекционном отделении. Ребенок 2-х лет в Бердичеве", - сказал Суслик.

Как отмечается, 7-месячный ребенок родом из Коростышевского района. Его семья находятся на домашней самоизоляции под наблюдением врачей.

Всего в области зафиксировано 95 случаев заражения, из которых трое летальных.

Напомним, в Житомирской области трое пациентов находятся в крайне тяжелом состоянии из-за коронавируса.

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