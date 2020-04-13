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В Киеве заразились коронавирусом почти 500 людей: карта

Новости » Коронавирус     13.04.2020 - 12:46
В Киеве заразились коронавирусом почти 500 людей: карта
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Больше всего зараженных в Печерском районе

Коронавирусом в Киеве заразились почти 500 человек, за сутки 79 новых случаев COVID-19. Карту распространения вируса в столице опубликовал мэр города Виталий Кличко на своем Telegram-канале.

Лабораторно подтвержденные случаи добавились в следующих районах:

  • Печерский +63
  • Шевченковский +5
  • Соломенский +7
  • Днепровский +2
  • Святошинский +1
  • Деснянский +1
  • Днепровский +0
  • Голосеевский +0
  • Оболонский +0
  • Дарницкий +0

В Киеве заразились коронавирусом почти 500 людей: карта

Напомним, диагноз подтверждается у 15% киевлян, которых тестируют на коронавирус.

РБК-Украина писало, по состоянию на утро 13 апреля в Украине заразились коронавирусом 3102 человек. Больше всего зараженных в Киеве, Черновицкой и Тернопольской областях.

Добавим, исследователи из Южной Кореи смогли определить 38 антител, которые способны нейтрализовать коронавирус. Как отмечается, положительные свойства этих антител могут быть применены для лечения больных.

Вместе с тем, добавим, что в Минздраве Украины назвали еще один препарат для лечения коронавируса.

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