У Херсонській області заразились коронавірусом мати і дитина

Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Мати і дитина знаходяться на самоізоляції

У Херсонській області коронавірус підтвердили у матері та дитини, якій виповниться лише один рік. Про це повідомив голова Херсонської ОДА Юрій Гусєв у Facebook

Як він зазначив, усього в регіоні 13 квітня діагностували 3 нових випадки зараження.

"Наразі вони знаходяться на самоізоляції. За ними встановлено щоденний медико-санітарний нагляд", - повідомив Гусєв про стан заражених COVID-19 матері та дитини.

Усього в області зареєстрували 34 випадки зараження.

Нагадаємо, в інфекційному відділенні обласної дитячої лікарні Житомирської області перебуває 7-місячна дитина, яка хвора на коронавірус. Дитина перебуває в лікарні з мамою в якої, як і в решти родини було виявлено захворювання.

Додамо, у Чернівецькій області на коронавірус COVID-19 захворіли 546 осіб. За останню добу підтвердили 84 нові випадки інфікування.

РБК-Україна писало, що станом на 13 квітня офіційно підтверджено 3102 випадки інфікування коронавірусом в Україні. Кількість смертей зросла до 93.

Зокрема, коронавірусом у Києві заразились майже 500 людей, за добу 79 нових випадків COVID-19.