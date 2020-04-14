ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Херсонській області заразились коронавірусом мати і дитина

Новини » Коронавірус     14.04.2020 - 08:31
У Херсонській області заразились коронавірусом мати і дитина
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Мати і дитина знаходяться на самоізоляції

У Херсонській області коронавірус підтвердили у матері та дитини, якій виповниться лише один рік. Про це повідомив голова Херсонської ОДА Юрій Гусєв у Facebook

Як він зазначив, усього в регіоні 13 квітня діагностували 3 нових випадки зараження.

"Наразі вони знаходяться на самоізоляції. За ними встановлено щоденний медико-санітарний нагляд", - повідомив Гусєв про стан заражених COVID-19 матері та дитини.

Усього в області зареєстрували 34 випадки зараження.

Нагадаємо, в інфекційному відділенні обласної дитячої лікарні Житомирської області перебуває 7-місячна дитина, яка хвора на коронавірус. Дитина перебуває в лікарні з мамою в якої, як і в решти родини було виявлено захворювання.

Додамо, у Чернівецькій області на коронавірус COVID-19 захворіли 546 осіб. За останню добу підтвердили 84 нові випадки інфікування.

РБК-Україна писало, що станом на 13 квітня офіційно підтверджено 3102 випадки інфікування коронавірусом в Україні. Кількість смертей зросла до 93.

Зокрема, коронавірусом у Києві заразились майже 500 людей, за добу 79 нових випадків COVID-19.

Трамп анонсував план щодо зняття обмежень через COVID-19 У США не залишилося штатів, де немає загиблих від коронавірусу
Новини України КоронавірусХерсонская областьпреступления
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся