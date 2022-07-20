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В Херсоне прогремели взрывы

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Херсон, Среда 20 июля 2022 22:59
В Херсоне прогремели взрывы Иллюстрационное фото: в Херсоне прогремели взрывы (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

В оккупированном Херсоне сегодня, 20 июля, прогремели взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

Пока нет информации, что именно вызвало взрывы.

Напомним, 19 июля был обстрелян Антоновский мост в Херсоне.

Мост поврежден, но пригоден для эксплуатации. Позже жителей Херсона предупредили, что ездить по мосту опасно, а оккупационные власти города объявили о "временном ограничении движения" по путепроводу.

К тому же ударив по Антоновском мосту в Херсоне, ВСУ усложнили жизнь россиянам настолько, что те могут оказаться без снабжения и путей для отступления.

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