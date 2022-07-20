У Херсоні пролунали вибухи
Ілюстраційне фото: у Херсоні пролунали вибухи (Getty Images)
В окупованому Херсоні сьогодні, 20 липня, пригриміли вибухи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".
Наразі немає інформації, що саме спричинило вибухи.
Нагадаємо, 19 липня був обстріляний Антонівський міст в Херсоні.
Міст ушкоджений, але придатний для експлуатації. Пізніше жителів Херсона попередили, що їздити мостом небезпечно, а окупаційна влада міста оголосила про "тимчасове обмеження руху" шляхопроводом.
До того ж вдаривши по Антонівському мосту у Херсоні, ЗСУ ускладнили життя росіянам настільки, що ті можуть опинитися без постачання та шляхів для відступу.
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