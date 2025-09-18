На Харківщині затримали коригувальника атак РФ, який "втирався" в довіру ЗСУ

Відомо, що зловмисник відстежував координати Сил оборони, по яких росіяни готували удари надважкими авіабомбами, FPV-дронами та артилерією.

"За матеріалами справи, ворога найбільше цікавили локації підрозділів 3-го армійського корпусу ЗСУ, які ведуть безперервні бої на одному з найважливіших напрямків східного фронту - Ізюмському", - повідомили правоохоронці.

Як встановило розслідування, коригуванням ворожого вогню займався 35-річний місцевий різноробочий, який пішов на співпрацю з російськими спецслужбами.

Агент РФ намагався "втертися" в довіру наших військових

Для збору розвідданих агент намагався "втертися" в довіру до українських воїнів, пропонуючи їм допомогу в організації побуту.

При цьому фігурант знімав на фото і відео місця значної концентрації особового складу та військової техніки ЗСУ, а також позначав їх на гугл-картах.

СБУ викрили агента ще на початковому етапі його розвідактивності, задокументували його злочини та провели комплексні заходи для убезпечення позицій ЗСУ на цьому напрямку фронту.

Фото: 35-річного агента РФ затримали на Харківщині (t.me/SBUkr)

Фігуранта затримали - у нього вилучено смартфон із фото- та відеофайлами об’єктів ЗСУ, які він готував для посилання куратору.

Агенту РФ повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Він перебуває під вартою.

Зраднику загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.