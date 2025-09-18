RU

Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

В Харьковской области задержан корректировщик атак РФ, который "втирался" в доверие ВСУ

Фото: задержанному грозит пожизненное лишение свободы (Facebook.com SecurSerUkraine)
Автор: Маловичко Юлия

В Харьковской области задержали российского агента, который передавал врагу координаты украинских военных для ударов. Он пытался втереться в доверие воинов, предлагая помощь в быту.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram СБУ.

Известно, что злоумышленник отслеживал координаты Сил обороны, по которым россияне готовили удары сверхтяжелыми авиабомбами, FPV-дронами и артиллерией.

"По материалам дела, врага больше всего интересовали локации подразделений 3-го армейского корпуса ВСУ, которые ведут непрерывные бои на одном из важнейших направлений восточного фронта - Изюмском", - сообщили правоохранители.

Как установило расследование, корректировкой вражеского огня занимался 35-летний местный разнорабочий, который пошел на сотрудничество с российскими спецслужбами.

Агент РФ пытался "втереться" в доверие наших военных

Для сбора разведданных агент пытался "втереться" в доверие к украинским воинам, предлагая им помощь в организации быта.

При этом фигурант снимал на фото и видео места значительной концентрации личного состава и военной техники ВСУ, а также обозначал их на гугл-картах.

СБУ разоблачили агента еще на начальном этапе его разведактивности, задокументировали его преступления и провели комплексные мероприятия для обеспечения безопасности позиций ВСУ на этом направлении фронта.

Фото: 35-летнего агента РФ задержали в Харьковской области (t.me/SBUkr)

Фигуранта задержали - у него изъят смартфон с фото- и видеофайлами объектов ВСУ, которые он готовил для отправки куратору.

Агенту РФ сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Он находится под стражей.

Предателю грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Недавние задержания агентов РФ

Как сообщалось, сегодня СБУ сообщила также о задержании пары из Запорожья, которая готовила теракт против украинских военных.

Относительно корректировщиков вражеского огня, недавно в Днепре СБУ разоблачила агента Москвы, который сдавал координаты ВСУ российским кураторам.

Также сообщалось об агентах РФ, которые устанавливали скрытые видеокамеры в многоэтажках для корректировки вражеских атак на Киев.

Кроме того, СБУ разоблачила и задержала агента РФ, который наводил авиабомбы на Славянск Донецкой области.

Служба безопасности УкраиныРоссийская ФедерацияХарьков