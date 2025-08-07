Шпигун у багатоповерхівці: коригувальника обстрілів Слов’янська викрили у власній квартирі

Контррозвідка СБУ викрила та затримала чергового агента РФ, який наводив авіабомби на Слов’янськ Донецької області. Шпигун облаштував пункт спостереження у власній квартирі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.

Як встановило розслідування, ворожим інформатором виявився 33-річний місцевий безробітний. Його діяльність зацікавила росіян після того, як він почав поширювати антиукраїнські коментарі в Telegram-каналах. Саме це стало підставою для вербування.

Як діяв навідник

Після налагодження контактів з представниками РФ агент збирав координати військових об'єктів українських Сил оборони. Основними цілями агресора були запасні командні пункти, ремонтні бази, а також логістичні склади.

Для збору інформації чоловік самостійно обходив територію, фіксуючи місця зосередження військової техніки та особового складу.

Крім того, для стеження за напрямком руху та кількістю бронеколон ЗСУ він облаштував "спостережний пункт" у власній квартирі, вікна якої виходять на проїзну частину.

Отримані дані агент передавав через анонімний чат у месенджері, використовуючи Google Maps для нанесення точок на карті.

Коли інформатор зрозумів, що його можуть викрити, він намагався "залягти на дно" та припинив зв'язок зі своїм куратором. Однак це не допомогло - СБУ задокументувала кожен його крок і затримала чоловіка за місцем проживання.

Що загрожує

Наразі йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 КК України - державна зрада в умовах воєнного стану. Чоловік перебуває під вартою, йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.