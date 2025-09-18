Шукали легких заробітків: пара із Запоріжжя планувала теракт проти ЗСУ

В Запоріжжі подружжя намагалось підірвати українських захисників по указу РФ. СБУ затримала агентів Кремля, яким тепер загрожує до 12 років ув'язнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ в Telergram.

"На замовлення ворога фігуранти мали закласти саморобний вибуховий пристрій (СВП) біля місця перебування військових або на маршрутах їхнього пересування містом", - йдеться у повідомленні СБУ.

Агентів РФ затримали о 5 ранку, коли ті прямували з вибухівкою до місця запланованого теракту.

Як встановило розслідування, виконавцями російського "замовлення" виявилися місцевий різноробочий та його дружина, яка працювала касиркою на заправці.

"До уваги російських спецслужбістів пара потрапила, коли шукала "легких заробітків" у Telegram-каналах", - додали силовики.

З'ясувалося, що відповідно до ворожих інструкцій завданням подружжя було знайти пункти найбільшого зосередження будь-яких українських військових.

"Виявивши одну з таких локацій, агенти погодили "ціль" з куратором та виготовили СВП. Під час закупівлі складових до вибухівки вони приховували обличчя мотошоломами для уникнення ідентифікації на камерах спостереження", - повідомили в службі безпеки.

Відомо також, що фігуранти заховали в каністру телефонну камеру з віддаленим доступом для російських спецслужбістів.

"Таку "відеопастку" агенти мали встановити поруч з місцем проживання українських військових, щоб відстежувати їхнє наближення до точки запланованого теракту. Рашисти планували потім дистанційно активувати СВП", - з'ясували правоохоронці.

Фото: СБУ затримала подружжя агентів РФ, яке намагалося підірвати військових у Запоріжжі (t.me/SBUkr)

Слідчі СБУ повідомили обом затриманим про підозру за ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (замах на вчинення теракту за попередньою змовою групою осіб).

Зловмисники перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

