Розставляли "відеопастки" у будинках для ударів по Києву: СБУ затримала подружжя агентів РФ

СБУ затримала подружжя російських агентів, які встановлювали приховані відеокамери у багатоповерхівках для коригування ворожих атак на Київ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України .

Деталі справи

За даними слідства, 22-річний чоловік з Полтавщини та його 19-річна дружина виконували завдання російської спецслужби. Вони орендували квартири, де облаштовували так звані "відеопастки" - 4G-камери з віддаленим доступом для ворога.

За допомогою відеопристроїв окупанти сподівалися відстежувати ракетно-дронові обстріли у режимі онлайн. Зокрема, росіян цікавили координати, з яких працює українська ППО.

Як встановило розслідування, переважну більшість "відеопасток" фігуранти облаштували на вікнах верхніх поверхів багатоквартирних будинків у Київській та Чернігівській областях.

Фігуранти також встановлювали обладнання біля об’єктів критичної інфраструктури, зокрема вузлових станцій Укрзалізниці та магістральних колій.

Як з’ясувалося, зловмисники шукали "легкий заробіток" у Telegram-каналах, де й отримали пропозицію від ФСБ. Після вербування вони "гастролювали" по північних регіонах України, підшуковуючи квартири поруч із військовими об’єктами та критичної інфраструктури.

Затримання

Контррозвідка СБУ завчасно викрила агентів та провела заходи з убезпечення відповідних локацій. На фінальному етапі спецоперації подружжя затримали під час встановлення камери в квартирі неподалік оборонного об’єкта.

Під час обшуків вилучено відеообладнання та засоби зв’язку.

Що загрожує

Обом агентам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 111 ККУ (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану групою осіб).

Вони перебувають під вартою без права внесення застави. Зловмисникам загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Фото: СБУ затримала агентурну пару ФСБ, яка розставляла відеопастки у багатоповерхівках, щоб коригувати удари по Києву (t.me/SBUkr)