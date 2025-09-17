ua en ru
Розставляли "відеопастки" у будинках для ударів по Києву: СБУ затримала подружжя агентів РФ

Середа 17 вересня 2025 10:50
Розставляли "відеопастки" у будинках для ударів по Києву: СБУ затримала подружжя агентів РФ Фото: СБУ затримала агентурну пару ФСБ (facebook com SecurSerUkraine)
Автор: Ірина Глухова

СБУ затримала подружжя російських агентів, які встановлювали приховані відеокамери у багатоповерхівках для коригування ворожих атак на Київ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.

Деталі справи

За даними слідства, 22-річний чоловік з Полтавщини та його 19-річна дружина виконували завдання російської спецслужби. Вони орендували квартири, де облаштовували так звані "відеопастки" - 4G-камери з віддаленим доступом для ворога.

За допомогою відеопристроїв окупанти сподівалися відстежувати ракетно-дронові обстріли у режимі онлайн. Зокрема, росіян цікавили координати, з яких працює українська ППО.

Як встановило розслідування, переважну більшість "відеопасток" фігуранти облаштували на вікнах верхніх поверхів багатоквартирних будинків у Київській та Чернігівській областях.

Фігуранти також встановлювали обладнання біля об’єктів критичної інфраструктури, зокрема вузлових станцій Укрзалізниці та магістральних колій.

Як з’ясувалося, зловмисники шукали "легкий заробіток" у Telegram-каналах, де й отримали пропозицію від ФСБ. Після вербування вони "гастролювали" по північних регіонах України, підшуковуючи квартири поруч із військовими об’єктами та критичної інфраструктури.

Затримання

Контррозвідка СБУ завчасно викрила агентів та провела заходи з убезпечення відповідних локацій. На фінальному етапі спецоперації подружжя затримали під час встановлення камери в квартирі неподалік оборонного об’єкта.

Під час обшуків вилучено відеообладнання та засоби зв’язку.

Що загрожує

Обом агентам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 111 ККУ (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану групою осіб).

Вони перебувають під вартою без права внесення застави. Зловмисникам загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Фото: СБУ затримала агентурну пару ФСБ, яка розставляла відеопастки у багатоповерхівках, щоб коригувати удари по Києву (t.me/SBUkr)

Інші викриття агентів РФ в Україні

Нагадаємо, нещодавно у Дніпрі СБУ затримала російського агента, який готував координати для нових ударів РФ по місту. Він мав залишати GPS-"маячки" поблизу об’єктів, щоб наводити на них російські ракети та дрони.

А у Києві викрили 36-річну агентку ФСБ, яка вивчала систему охорони адмінбудівель Сил оборони. Її завданням було підготувати нові удари по столиці.

Також у Запоріжжі затримали російського агента, який готував ворожі авіаудари по енергогенеруючих підприємствах України.

