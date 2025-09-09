ua en ru
Готував удари по центрах реабілітації та волонтерах: у Дніпрі затримали агента РФ

Дніпро, Вівторок 09 вересня 2025 10:28
UA EN RU
Готував удари по центрах реабілітації та волонтерах: у Дніпрі затримали агента РФ Фото: у Дніпрі затримали агента РФ (facebook com SecurSerUkraine)
Автор: Ірина Глухова

СБУ у Дніпрі затримала російського агента, який готував координати для нових ударів РФ по місту. Він мав залишати GPS-"маячки" поблизу об’єктів, щоб наводити на них російські ракети та дрони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.

За даними СБУ, основним завданням агента був пошук і передача локацій волонтерських фондів та реабілітаційних центрів, де відновлюються поранені українські військові.

Деталі справи

Як встановило розслідування, ворожим агентом виявився місцевий житель із кримінальним минулим - раніше він відбував покарання за розбій, крадіжки та нанесення тяжких тілесних ушкоджень.

Ще до початку повномасштабної війни він потрапив у поле зору ФСБ під час перебування у виправній колонії на тимчасово окупованій Донеччині.

У лютому 2023 року його дистанційно завербував співробітник російської спецслужби.

"Після вербування агент почав об’їжджати місцевість на власному авто, де фіксував на телефонну камеру будівлі, біля яких помічав українських військових та волонтерів", - розповіли у відомстві.

І додали, що розвідувальну інформацію він відправляв на месенджер куратора у вигляді відміток на гугл-картах з описом позначених об’єктів.

Надалі він мав залишити поблизу них GPS-трекери для наведення російських ракет та ударних дронів.

Контррозвідка СБУ затримала чоловіка та провела комплексні заходи для убезпечення українських локацій в зоні ворожої розвідактивності.

Під час обшуків у агента виявлено комп'ютерну техніку, GPS-"маячки" та смартфони із різними сім-картами для законспірованих контактів з ФСБ.

Що загрожує

Фігуранту оголошено підозру у державній зраді (ч. 2 ст. 111 ККУ). Він перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Фото: у Дніпрі затримали агента РФ, який готував координати для нових ударів РФ по місту.

Інші викриття агентів РФ в Україні

Нагадаємо, нещодавно у Запоріжжі затримали російського агента, який готував ворожі авіаудари по енергогенеруючих підприємствах України.

В Одесі співробітники СБУ затримали агента, який виготовляв вибухівку для підривів у портовому місті. Йому загрожує до 12 років в'язниці.

Крім того, Служба безпеки затримала двох агентів воєнної розвідки РФ, які коригували атаки по Україні. Вони готували нову хвилю ракетно-дронових ударів по Києву та Одесі.

