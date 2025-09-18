ua en ru
Чт, 18 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

На Харківщині затримали коригувальника атак РФ, який "втирався" в довіру ЗСУ

Четвер 18 вересня 2025 14:28
UA EN RU
На Харківщині затримали коригувальника атак РФ, який "втирався" в довіру ЗСУ Фото: затриманому загрожує довічне позбавлення волі (Facebook.com SecurSerUkraine)
Автор: Маловічко Юлія

На Харківщині затримали російського агента, який передавав ворогу координати українських військових для ударів. Він намагався втертися в довіру воїнів, пропонуючи допомогу в побуті.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram СБУ.

Відомо, що зловмисник відстежував координати Сил оборони, по яких росіяни готували удари надважкими авіабомбами, FPV-дронами та артилерією.

"За матеріалами справи, ворога найбільше цікавили локації підрозділів 3-го армійського корпусу ЗСУ, які ведуть безперервні бої на одному з найважливіших напрямків східного фронту - Ізюмському", - повідомили правоохоронці.

Як встановило розслідування, коригуванням ворожого вогню займався 35-річний місцевий різноробочий, який пішов на співпрацю з російськими спецслужбами.

Агент РФ намагався "втертися" в довіру наших військових

Для збору розвідданих агент намагався "втертися" в довіру до українських воїнів, пропонуючи їм допомогу в організації побуту.

При цьому фігурант знімав на фото і відео місця значної концентрації особового складу та військової техніки ЗСУ, а також позначав їх на гугл-картах.

СБУ викрили агента ще на початковому етапі його розвідактивності, задокументували його злочини та провели комплексні заходи для убезпечення позицій ЗСУ на цьому напрямку фронту.

На Харківщині затримали коригувальника атак РФ, який &quot;втирався&quot; в довіру ЗСУФото: 35-річного агента РФ затримали на Харківщині (t.me/SBUkr)

Фігуранта затримали - у нього вилучено смартфон із фото- та відеофайлами об’єктів ЗСУ, які він готував для посилання куратору.

Агенту РФ повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Він перебуває під вартою.

Зраднику загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нещодавні затримання агентів РФ

Як повідомлялось, сьогодні СБУ повідомила також про затримання пари із Запоріжжя, яка готувала теракт проти українських військових.

Щодо коригувальників ворожого вогню, нещодавно у Дніпрі СБУ викрила агента Москви, який здавав координати ЗСУ російським кураторам.

Також повідомлялось про агентів РФ, які встановлювали приховані відеокамери у багатоповерхівках для коригування ворожих атак на Київ.

Крім того, СБУ викрила та затримала агента РФ, який наводив авіабомби на Слов’янськ Донецької області.

Читайте РБК-Україна в Google News
Служба безпеки України Російська Федерація Харків
Новини
У Полтавській області бойові дії вплинули на рух поїздів: оновлення від УЗ
У Полтавській області бойові дії вплинули на рух поїздів: оновлення від УЗ
Аналітика
Закриють небо? Чи наважиться НАТО збивати російські дрони і ракети над Україною
Роман Коткореспондент РБК-Україна Закриють небо? Чи наважиться НАТО збивати російські дрони і ракети над Україною