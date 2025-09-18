ua en ru
Чт, 18 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

В Харьковской области задержан корректировщик атак РФ, который "втирался" в доверие ВСУ

Четверг 18 сентября 2025 14:28
UA EN RU
В Харьковской области задержан корректировщик атак РФ, который "втирался" в доверие ВСУ Фото: задержанному грозит пожизненное лишение свободы (Facebook.com SecurSerUkraine)
Автор: Маловичко Юлия

В Харьковской области задержали российского агента, который передавал врагу координаты украинских военных для ударов. Он пытался втереться в доверие воинов, предлагая помощь в быту.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram СБУ.

Известно, что злоумышленник отслеживал координаты Сил обороны, по которым россияне готовили удары сверхтяжелыми авиабомбами, FPV-дронами и артиллерией.

"По материалам дела, врага больше всего интересовали локации подразделений 3-го армейского корпуса ВСУ, которые ведут непрерывные бои на одном из важнейших направлений восточного фронта - Изюмском", - сообщили правоохранители.

Как установило расследование, корректировкой вражеского огня занимался 35-летний местный разнорабочий, который пошел на сотрудничество с российскими спецслужбами.

Агент РФ пытался "втереться" в доверие наших военных

Для сбора разведданных агент пытался "втереться" в доверие к украинским воинам, предлагая им помощь в организации быта.

При этом фигурант снимал на фото и видео места значительной концентрации личного состава и военной техники ВСУ, а также обозначал их на гугл-картах.

СБУ разоблачили агента еще на начальном этапе его разведактивности, задокументировали его преступления и провели комплексные мероприятия для обеспечения безопасности позиций ВСУ на этом направлении фронта.

В Харьковской области задержан корректировщик атак РФ, который &quot;втирался&quot; в доверие ВСУФото: 35-летнего агента РФ задержали в Харьковской области (t.me/SBUkr)

Фигуранта задержали - у него изъят смартфон с фото- и видеофайлами объектов ВСУ, которые он готовил для отправки куратору.

Агенту РФ сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Он находится под стражей.

Предателю грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Недавние задержания агентов РФ

Как сообщалось, сегодня СБУ сообщила также о задержании пары из Запорожья, которая готовила теракт против украинских военных.

Относительно корректировщиков вражеского огня, недавно в Днепре СБУ разоблачила агента Москвы, который сдавал координаты ВСУ российским кураторам.

Также сообщалось об агентах РФ, которые устанавливали скрытые видеокамеры в многоэтажках для корректировки вражеских атак на Киев.

Кроме того, СБУ разоблачила и задержала агента РФ, который наводил авиабомбы на Славянск Донецкой области.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности Украины Российская Федерация Харьков
Новости
В Полтавской области боевые действия повлияли на движение поездов: обновление от УЗ
В Полтавской области боевые действия повлияли на движение поездов: обновление от УЗ
Аналитика
Закроют небо? Решится ли НАТО сбивать российские дроны и ракеты над Украиной
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Закроют небо? Решится ли НАТО сбивать российские дроны и ракеты над Украиной