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В Харьковской области сообщили о минировании суда

Новости » Происшествия    26.12.2018 - 11:12
В Харьковской области сообщили о минировании суда
Фото: здание, которое проверяет полиция (hk.npu.gov.ua)

На месте работают полиция и взрывотехники

В поселке городского типа Покотиловка Харьковского района полиция проверяет информацию о минировании суда. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Харьковской области.

Как отмечается, сообщение о том, что в здании на улице Сковороды заложена взрывчатка, поступило в полицию 26 декабря около 08:30.

На место происшествия для проверки информации выехала следственно-оперативная группа Харьковского отдела полиции, кинологическая служба и взрывотехники. Проводится осмотр помещений. Проверка продолжается.

Напомним, правоохранители Одессы задержали мужчину, который 24 декабря сообщил о минировании автостанции "Привоз" и железнодорожного вокзала Одессы. Оба объекта были тщательно проверены взрывотехниками, в результате чего не было обнаружено никак взрывных устройств.

РБК-Украина сообщало, что 22 декабря, правоохранители в 18:30 получили анонимное сообщение о минировании Центрального железнодорожного вокзала на площади Вокзальной в Соломенском районе столицы.

После проверки взрывотехниками опасных предметов или взрывчатых веществ обнаружено не было. На момент проверки эвакуировали около 2 тыс. человек.

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