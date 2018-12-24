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В Одессе сообщили о минировании автостанции и железнодорожного вокзала

Новости » Происшествия    24.12.2018 - 10:15
В Одессе сообщили о минировании автостанции и железнодорожного вокзала
Фото: минирование в Одессе (fb.com/gunp.odessa)

Правоохранители проводят поиск взрывоопасных предметов

Неизвестный сообщил о минировании автостанции "Привоз" и железнодорожного вокзала в Одессе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу полиции области в Facebook.

Как сообщается, анонимное сообщение о минировании автостанции поступило правоохранителям сегодня, 24 декабря, в 08:35, позже с этого же номера было сообщено о минировании железнодорожного вокзала.

В настоящее время взрывотехники и кинологи проводят поиск взрывоопасных предметов на территории объектов.

В Одессе сообщили о минировании автостанции и железнодорожного вокзала

Напомним, что вчера, 23 декабря, в Киеве из-за сообщения о минировании было закрыто станцию метро "Лыбидская". После проверки правоохранителями взрывоопасных предметов обнаружено не было.

Добавим, 22 декабря, правоохранители в 18:30 получили анонимное сообщение о минировании Центрального железнодорожного вокзала на площади Вокзальной в Соломенском районе столицы.

После проверки взрывотехниками опасных предметов или взрывчатых веществ обнаружено не было. На момент проверки эвакуировали около 2 тыс. человек.

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