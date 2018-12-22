В Киеве проверяют информацию о минировании центрального вокзала

Фото: Центральный вокзал Киева (facebook.com/JSCUkrzaliznytsia)

Полиция эвакуирует людей

В Киеве полиция проверяет информацию о минировании Центрального железнодорожного вокзала. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.

Как отмечается, на месте работают специалисты всех профильных служб и следственно-оперативная группа территориального управления полиции.

"На спецлинию 102 в 18:30 поступило анонимное сообщение о минировании Центрального железнодорожного вокзала на Вокзальной площади в Соломенском районе столицы. По указанному адресу немедленно выехала следственно-оперативная группа территориального управления полиции, специалисты взрывотехнической службы, кинологи и экипажи патрульных", - говорится в сообщении.

В настоящее время проводится эвакуация людей и тщательная проверка здания и прилегающей к ней территории.

Напомним, ранее информация о минировании здания Шевченковского районного суда в Киеве на улице Дегтяревской не подтвердилась.

РБК-Украина сообщало, что в Харькове в понедельник, 17 декабря, правоохранители получили сообщение о заминировании многоэтажных домов по улице Валентиновская. Полицейские города проверяли информацию о том, что в подвалах двух многоэтажек на улице Валентинівська заложена взрывчатка.