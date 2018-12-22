Полиция не нашла взрывчатку на центральном вокзале Киева

Фото: Центральный вокзал Киева (facebook.com/JSCUkrzaliznytsia)

С вокзала было эвакуировано 2 тыс. людей

Полиция завершила проверку информации о минировании Центрального железнодорожного вокзала Киева. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции.

Как отмечается, опасных предметов или взрывчатых веществ не было обнаружено. На момент проверки эвакуировали около 2 тыс. человек.

Сообщается, что сейчас полиция решает вопрос об открытии уголовного производства по факту ложного сообщения об угрозе безопасности граждан.

Напомним, сегодня на спецлинию 102 в 18:30 поступило анонимное сообщение о минировании Центрального железнодорожного вокзала на Вокзальной площади в Соломенском районе столицы.

РБК-Украина сообщало, что в Одессе правоохранители задержали мужчину за ложное сообщение о минировании автомобиля. Он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, позвонил на спецлинию 102 и сообщил, что вблизи Куликового поля в припаркованном автомобиле находится взрывчатка. За правонарушение ему грозит до шести лет лишения свободы.

Ранее Подольский районный суд города Киева приговорил к трем годам тюрьмы с испытательным сроком полтора года жителя Киева, который дал полиции ложную информацию о минировании банка.