Полиция задержала "минера" одесского вокзала и автостанции

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Им оказался 25-летний житель Одесской области

Правоохранители Одессы задержали мужчинку, который 24 декабря сообщил о минировании автостанции "Привоз" и железнодорожного вокзала Одессы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

В полиции рассказали, что оба объекта были тщательно проверены взрывотехниками, в результате чего не было обнаружено никак взрывных устройств. В то же время полиция начала поиски человека, который предоставил ложные сообщения о минировании.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Приморского отдела полиции и Управления СБУ в Одесской области был задержан мужчина, который подозревается в совершении указанного правонарушения", - рассказали в полиции.

Задержанный 25-летний мужчина признался в совершенном и рассказал, что недавно приехал в Одессу для поиска работы. После того, как не смог найти работу, он "обиделся" и сообщил о "взрывчатке".

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что полиция установила "минера" Львовского вокзала. Им оказался 47-летний житель одного из сел Николаевского района.