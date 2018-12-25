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Полиция задержала "минера" одесского вокзала и автостанции

Новости » Происшествия    25.12.2018 - 14:29
Полиция задержала "минера" одесского вокзала и автостанции
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Им оказался 25-летний житель Одесской области

Правоохранители Одессы задержали мужчинку, который 24 декабря сообщил о минировании автостанции "Привоз" и железнодорожного вокзала Одессы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Нацполиции

В полиции рассказали, что оба объекта были тщательно проверены взрывотехниками, в результате чего не было обнаружено никак взрывных устройств. В то же время полиция начала поиски человека, который предоставил ложные сообщения о минировании.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Приморского отдела полиции и Управления СБУ в Одесской области был задержан мужчина, который подозревается в совершении указанного правонарушения", - рассказали в полиции.

Задержанный 25-летний мужчина признался в совершенном и рассказал, что недавно приехал в Одессу для поиска работы. После того, как не смог найти работу, он "обиделся" и сообщил о "взрывчатке".

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что полиция установила "минера" Львовского вокзала.  Им оказался 47-летний житель одного из сел Николаевского района.

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