Україна може зупинити удари по російських НПЗ: Зеленський назвав головну умову

Україна буде готова зупинити удари по російських НПЗ, якщо Росія перестане завдавати ударів по українській енергетиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram президента України Володимира Зеленського.

Зеленський наголосив, що реальна причина війни в Європі - це Росія.

За його словами, вже сьогодні реально зупинити удари по енергетиці, але російський диктатор Володимир Путін не хоче цього робити.

"Україна буде готова зупинити удари по російських НПЗ, якщо Росія перестане наносити удари по нашій енергетичній інфраструктурі. Будь-які деескалаційні кроки мають бути взаємними та зі справжніми гарантіями", - зазначив президент.