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Україна може зупинити удари по російських НПЗ: Зеленський назвав головну умову

13:00 11.10.2026 Нд
1 хв
aimg Тетяна Степанова
Україна може зупинити удари по російських НПЗ: Зеленський назвав головну умову Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
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Україна буде готова зупинити удари по російських НПЗ, якщо Росія перестане завдавати ударів по українській енергетиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram президента України Володимира Зеленського.

Зеленський наголосив, що реальна причина війни в Європі - це Росія.

За його словами, вже сьогодні реально зупинити удари по енергетиці, але російський диктатор Володимир Путін не хоче цього робити.

"Україна буде готова зупинити удари по російських НПЗ, якщо Росія перестане наносити удари по нашій енергетичній інфраструктурі. Будь-які деескалаційні кроки мають бути взаємними та зі справжніми гарантіями", - зазначив президент.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп вимагає, щоб Україна негайно припинила удари по російських нафтопереробних заводах.

В українській владі позицію чітко окреслили: поінформоване джерело РБК-Україна запевнило, що атаки на НПЗ триватимуть, доки не буде енергетичного перемир'я.

Тим часом Трамп знову дорікнув президенту України Володимиру Зеленському "небажанням домовлятися" і похвалив російського диктатора Володимира Путіна за укладання дизельної угоди.

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Україна може зупинити удари по російських НПЗ: Зеленський назвав головну умову
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